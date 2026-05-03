快訊

王俐人否認離婚 老公打破沉默：討厭把刀架在我脖子上

收假全台溼答答！入夜後首波梅雨鋒面來襲 明各地慎防雷雨、北部降溫

「我要開槍喔」8旬翁縱火持斧砍人拒捕 驚險對峙員警畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

日本緊縮外國人政策 駕照申請、管理簽證雙雙趨嚴

中央社／ 東京3日專電

日本政府今年1月敲定外國人政策基本方針，內閣官房彙整截至3月底的進度，自去年10月起全面嚴格化的「外國駕照轉換（外免切替）」筆試合格率大幅下滑約50個百分點，而在留資格「經營・管理簽證」的每月申請數也大幅減少約96%。

●「飯店當住址」不被允許

產經新聞報導，內閣官房的「與外國人共建有序共生社會推進室」於4月28日公布102項措施的現況、政策概要及實施情形，向自民黨外國人政策本部進行報告。

「外免切替」主要是提供未加入「日內瓦公約」國家的外國人，在日本更換駕照使用。日本發生多起外國人駕駛肇事案件後，檢討並修改外國駕照更換制度。台日由於相互承認駕照協定，不需要辦理「外免切替」，只要持有台灣駕照正本及日文譯本即可。

根據報告，警察廳自2025年10月起強化「外免切替」的筆試（知識測驗）與路考（技能測驗）後，截至同年12月的3個月期間，筆試合格率為42.8%，較2024年的92.5%大幅下降49.7個百分點；路考合格率為13.1%，較2024年的30.4%下降17.3個百分點。

在「外免切替」制度中，曾出現沒有日本住民票的外國觀光客以飯店作為住址申請轉換駕照的漏洞，警察廳自2025年10月起，已不再允許持觀光簽證且沒有住民票的外國人申請轉換，並表示「將徹底嚴格落實」。

●「經營・管理簽證」申請數大減

針對創業用的在留資格「經營・管理」，過去出現透過設立沒有實體營運的空殼公司來取得資格的問題。尤其以中國人為主，有人以經營民宿為名，作為輕易移居日本的手段，因此遭到外界批評。

日本政府自2025年10月16日起提高門檻，例如將必要資本額由原本的500萬日圓（約新台幣100萬元）提高至3000萬日圓。結果顯示，2025年5月至10月15日，平均每月約1700件的申請數，在10月16日至2026年3月底期間降至平均約每月70件，減少約96%。

在打擊非法滯留方面，由於許多確定強制遣返的外國人，以正在申請難民為由拒絕返國，日本出入國在留管理廳於2025年5月公布「零非法滯留者計畫」，納入加快難民審查的措施。

結果顯示，難民申請的未處理件數自2025年5月的2萬141件高峰開始下降，截至同年年底降至1萬5969件，約7個月內減少超過4000件。

在非法就業者的取締方面，入管廳與警方等機關加強合作，2025年查獲人數為1837人，較2024年的1378人增加約33.3%。

另一方面，日本政府參考美國旅行授權電子系統（ESTA）創建的入境事前審查制度JESTA已於4月28日在眾議院全體會議通過。

JESTA制度要求外國旅客在啟程前往日本前，先於線上填寫姓名、停留目的、住宿地點等資訊，並與犯罪紀錄等資料進行比對；若被判定有非法滯留風險，將被禁止登機或登船。

這項修正案在本屆國會通過的可能性很高，政府正著手準備，目標於2年後的2028年度導入。

自民黨 日本 駕照

延伸閱讀

中資疑「假併購真移民」 日本設施遭收購爆欠薪亂象

整理包／去日本玩前先搞懂！入境新制 JESTA 是什麼、受影響族群一次看

高齡駕駛新制這天上路！未換照「最高罰3千6」70歲後長輩需留意

日本投資熱潮 簡榮宗攜手日籍專家王子裕林解析最新法令與趨勢

相關新聞

德國不是怕川普撤軍！德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力

美國國防部近日宣布一年內從德國撤出5000名美軍，總統川普2日再放話撤軍人數將比5000人「多得多」。然而，德國內部評估，削減駐德美軍對德國的安全威脅影響不大，較嚴重的衝擊是，美方也另決定取消在德國部

華爾街日報披露中國掌握1武器霸權！專家：已贏下第三次世界大戰

無人機正在改寫戰場規則，這點在烏克蘭和伊朗戰場展露無遺，然而華爾街日報報導，目前無人機主導權落入中國大陸手中，美國早已落後。現在北京幾乎壟斷無人機馬達、電池到關鍵零組件的全球供應，專家更形容「中國已贏

大陸主導無人機領域 美媒：華府欲追趕面臨兩難題

無人機技術正改寫戰場走向，「華爾街日報」指出，無人機主導權目前落入中國手上，美國想急起直追就需要找到辦法打破中方對於電池...

高市談修憲 緊急事態條款、取消參院合區刻不容緩

今天是日本的憲法紀念日，日本首相高市早苗在憲法施行滿79週年之際接受「產經新聞」專訪表示，為因應大規模災害與恐怖攻擊等突...

泰國推5年「DTV簽證」 練拳也能變長居門票

泰國推出「泰國目的地簽證」（Destination Thailand Visa，DTV），為期5年、可多次入境，每次最長180天，開放報名泰拳、泰式料理等「泰國軟實力相關活動」者申請，亦適用於長期醫療

日相訪越提外交新方針 著重3領域進化印太戰略

日相高市早苗2日在越南發表演說時宣布日本新的外交方針，著重強化重要物資供應鏈等經濟安全保障領域，並把新的外交方針定位成修訂版的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）。高市也在越南首都河內與越南總理黎明興

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。