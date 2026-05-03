德國為何要重返聯合國安理會席位？ 以應對該體系壓力與改革訴求

車隊在紐約市的車流中緩緩前行，警報長鳴，喇叭嘈雜，紐約人怨聲不斷。最終，德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）趕在最後幾分鐘內抵達聯合國總部。

瓦德富爾走進這座已有80年歷史的機構的核心——其最有權力的機構：安理會。他就海上安全、伊朗戰爭的破壞性影響、尤其是霍爾木茲海峽關閉的問題發表了三分鐘的講話。

演講結束後，瓦德富爾在那張著名的安理會馬蹄形桌旁就座。但很快有人請他移步到旁聽席，因為德國並非安理會成員——至少現在還不是。

瓦德富爾為何出現在聯合國？

他此行的使命，是讓德國重新坐回那張桌子，爭取2027至2028年的兩年非常任理事國席位。

這並非首次。德國（及前西德）曾六度擔任安理會非常任理事國，前東德也有過一次。常任理事國為美國、中國、俄羅斯、法國和英國，均擁有否決權。

在接受德國之聲獨家采訪時，瓦德富爾對德國的勝算持審慎樂觀的態度。

「我認為機會不錯，但這是一場競爭，也是民主程序」，他告訴德國之聲。「我們可以贏，也可能輸，兩種結果都有可能。我們有充分的理由，我們積極參與國際事務，我們深度融入聯合國體系」。

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非常任理事國席位如何產生？

安理會10個非常任理事國席位中，5個將在6月的選舉中產生。德國若要贏得其中一席，需要在193個成員國的秘密投票中獲得三分之二的贊成票。

競選從來都不是一帆風順的事，變量、聯盟和訴求太多。這一次更為復雜，因為德國宣布參選的時間相對較晚。聯合國五大地區集團之一的西歐及其他國家集團，已敲定支持奧地利和葡萄牙，因此德國必須從其他地方尋求支持。

德國如何才能獲得足夠的支持？

瓦德富爾似乎將希望寄托在非洲國家身上——這是聯合國最大的投票集團，共有54個成員國。他在紐約逗留的29個小時裡安排了數場雙邊會談，其中最重要的一個日程，是拜訪非洲聯盟駐聯合國代表機構。

在那裡，瓦德富爾談到了德國在發展援助領域的支出，但他同時強調，金錢和捐助並非德國爭取安理會席位的資格依據。

「我的口號是，選一個既有經驗、又有興趣增進對其他國家和其他大陸理解的國家」，他告訴德國之聲。

另一個可能在6月投票中發揮作用的因素，是德國支持非洲聯盟要求獲得兩個常任理事國席位的訴求——這或許會是聯合國深層改革方案的組成部分，也可能不會。

聯合國是否仍具現實意義？

然而有一個問題有待解答：在叢林法則看似大行其道的時代，這一切外交努力是否值得？

「我們當然承受著壓力」，瓦德富爾承認。「聯合國體系也承受著壓力，但我認為，外交對於這個世界防止叢林法則取得勝利，依然至關重要」。

從烏克蘭到蘇丹、再到中東，戰火在地球多處燃燒，聯合國內部許多人都希望，以聯合國為代表的二戰後基於規則的國際秩序能夠真正復蘇。

德國顯然正在悄然競逐這一可能復蘇的秩序的推手位置——最好能在安理會有一席之地。

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