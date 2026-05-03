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川普抨擊教宗掀波 盧比歐將訪梵蒂岡與義大利

中央社／ 羅馬3日綜合外電報導

義大利「共和報」與「晚郵報」報導，美國國務卿盧比歐將前往梵蒂岡與義大利進行會談。數週前，美國總統川普曾在社群媒體抨擊教宗良十四世，遭致各政治立場基督徒批評。

義大利「共和報」（La Repubblica）與「晚郵報」（Corriere della Sera）未說明本身就是天主教徒的盧比歐（Marco Rubio）會否親自拜會良十四世（Pope LeoXIV）。

但這兩家媒體指出，預計盧比歐將與梵蒂岡（Vatican）首席外交官、教廷國務院長帕洛林（PietroParolin）會面。

盧比歐上次會見良十四世是在2025年5月，當時與副總統范斯（JD Vance）一同在聖伯多祿廣場（St.Peter's Square）參加新教宗就職彌撒，並於隔日與教宗進行私人會晤。

良十四世是首位美籍教宗，就任頭幾個月時在國際舞台上相對低調，但近幾週開始直言批評美國與以色列主導的對伊朗戰爭，並嚴厲批判川普政府強硬的反移民政策。

川普4月曾多次在社群媒體批評良十四世，一度稱他對犯罪態度軟弱，且在外交政策上「糟糕透頂」。

美國 教廷 良十四世

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