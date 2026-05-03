聽新聞
0:00 / 0:00
以色列持續打擊真主黨 籲黎巴嫩南部11城鎮居民撤離
以色列軍方今天向黎巴嫩南部11個城鎮和村莊居民發出迫切警告，敦促他們撤離家園，至少轉移到1000公尺外的寬闊地區。
路透社報導，以色列軍方表示，黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）違反雙方達成的停火協議後，以軍正對真主黨展開攻擊行動，並警告凡靠近真主黨武裝人員或設施的人都可能受波及。
以色列持續對黎巴嫩南部發動空襲。以軍正占領黎巴嫩南部一帶，摧毀他們視為真主黨據點的房屋。
同時，伊朗支持的真主黨仍持續對黎巴嫩境內的以色列軍隊及以色列北部地區發動無人機和火箭彈攻擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。