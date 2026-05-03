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梅雨季首波鋒面逼近！中北部率先轉雨 專家：這地區要防較大雨勢

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以色列持續打擊真主黨 籲黎巴嫩南部11城鎮居民撤離

中央社／ 耶路撒冷3日綜合外電報導

以色列軍方今天向黎巴嫩南部11個城鎮和村莊居民發出迫切警告，敦促他們撤離家園，至少轉移到1000公尺外的寬闊地區。

路透社報導，以色列軍方表示，黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）違反雙方達成的停火協議後，以軍正對真主黨展開攻擊行動，並警告凡靠近真主黨武裝人員或設施的人都可能受波及。

以色列持續對黎巴嫩南部發動空襲。以軍正占領黎巴嫩南部一帶，摧毀他們視為真主黨據點的房屋。

同時，伊朗支持的真主黨仍持續對黎巴嫩境內的以色列軍隊及以色列北部地區發動無人機和火箭彈攻擊。

伊朗 以軍 真主黨

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