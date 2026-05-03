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德國不是怕川普撤軍！德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美軍伯克級飛彈驅逐艦哈德納號3月21日執行美軍對伊朗行動期間，在未公開地點發射一枚戰斧巡弋飛彈。路透
美軍伯克級飛彈驅逐艦哈德納號3月21日執行美軍對伊朗行動期間，在未公開地點發射一枚戰斧巡弋飛彈。路透

美國國防部近日宣布一年內從德國撤出5000名美軍，總統川普2日再放話撤軍人數將比5000人「多得多」。然而，德國內部評估，削減駐德美軍對德國的安全威脅影響不大，較嚴重的衝擊是，美方也另決定取消在德國部署美國陸軍長程火力營（Army’s Long-Range Fires Battalion），此營是為操作戰斧巡弋飛彈與暗鷹極音速飛彈而設。目前沒有歐洲國家具備這項常規長程精準打擊能力，取消此營將實質削弱對俄羅斯的嚇阻力。

德國每日鏡報（Der Tagesspiegel）報導，慕尼黑聯邦國防軍大學防衛專家馬薩拉（Carlo Masala）認為，純從軍事角度來看，從德國撤出5000名美軍比較是象徵舉措。

德國政府內部普遍認為，駐德美軍縮減絕非重大打擊，德國安全並未因此受到威脅。

每日鏡報描述，這種相對輕鬆的態度並非毫無根據，畢竟即使完成撤軍，德國仍將是全球駐有第二多美軍的國家，僅次於日本。同時，美國也難以承受長期且大規模自德國撤軍的代價，因為對美方而言，派軍駐德極為重要。

問題較嚴重的是，美國已決定不在德國部署一個營來操作戰斧巡弋飛彈與暗鷹極音速飛彈，這類系統被視為美軍關鍵的長程精準打擊能力。暗鷹是美國陸軍的長程極音速武器系統，戰斧巡弋飛彈則是美軍重要的攻擊性武器。

原本部署美國陸軍長程火力營計畫是由美國前總統拜登政府與德國前總理蕭茲政府於2024年6月談成協議，並在同年北約峰會確認，原定2026年部署一支配備傳統長程火力武器的營，目的是強化歐洲的傳統嚇阻能力。

根據華爾街日報，柏林官員早已預料，川普政府不會履行這項協議，因為美方從未正式承諾過要這麼做。

德國風險分析與國際安全研究所主任、前德國國防部高層官員朗吉（Nico Lange）表示：「在歐洲當前面臨如此嚴峻的威脅情勢下，這項傳統嚇阻能力的缺口未被填補，確實是一個問題。」他說：「德國有自己的軍隊，但在歐洲目前還沒有任何國家具備這種特定能力。」

馬薩拉也指出，這才是實質打擊，「造成傳統作戰能力缺口，削弱對俄羅斯的嚇阻力」，且歐洲目前無法填補這項戰力缺口。「歐洲各國在2024年6月已聯手推動研發射程超過2000公里的巡弋飛彈，但目前進展仍未成熟，」他說，「在我看來，這才是真正棘手的問題。」

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