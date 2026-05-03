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真主黨領袖遭憤怒鳥惡搞 黎巴嫩電視台影片挨批

中央社／ 貝魯特2日綜合外電報導

黎巴嫩LBCI電視台最近發布一段影片，內容以手機遊戲角色「憤怒鳥」惡搞真主黨領袖與戰士，引發真主黨（Hezbollah）強烈批評，指這段影片「冒犯」。

真主黨的支持者在社群媒體上痛批這支影片，他們認為影片在嘲諷黨領導人、什葉派教士卡西姆（NaimQassem）。

有些人則採取反擊行動，將黎巴嫩的最高基督教權威、馬龍派宗主教拉伊（Rai）描繪成豬的模樣，此事件已導致教派間緊張升高 。

法新社報導，LBCI電視台昨天分享這支影片，片中可見卡西姆在對他的戰士發號施令，所有人都被畫成遊戲「憤怒鳥」（Angry Birds）的形象，而他們的對手以色列軍隊，則被描繪成遊戲中的綠豬角色。

真主黨在聲明中表示，這段影片充滿「低級的侮辱，將政治論述貶低到令人作嘔的地步」。

真主黨呼籲支持者不要「捲入由敵人操控的爭議之中」。

LBCI電視台於1980年代由基督教派政黨「黎巴嫩力量」（Lebanese Forces）所創立，黎巴嫩力量與真主黨立場對立。

不過，近年來LBCI已與「黎巴嫩力量」保持距離，試圖打造自身更獨立的形象。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）今天呼籲民眾「應避免人身攻擊，尤其在當前國家情勢下，這類行為會帶來負面影響，目前國家更需要全面團結」。

儘管與其他阿拉伯國家相比，黎巴嫩享有相對的言論自由，但媒體、藝術家和喜劇演員仍因作品被認為冒犯了某些政治或宗教人物而受到騷擾。

以色列 真主黨 什葉派

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