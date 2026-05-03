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日本鬆綁武器出口限制 力拚打入全球軍火市場

中央社／ 東京3日綜合外電報導

日本放寬長期以來對防衛裝備與技術移轉的限制，尋求在全球國防產業中占有一席之地。不過分析師認為，日本要達成這項目標仍需數年時間。

法新社報導，日本在二戰戰敗及廣島、長崎原爆後，在武器出口長期奉行嚴格限制，近年僅允許出口救援、運輸與監視等非致命裝備。

首相高市早苗政府上月取消相關限制，允許企業向與日本簽有防衛合作協議的17個國家出口致命武器，但對交戰國的銷售仍原則禁止，僅在特殊情況下例外。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）資料，包括三菱重工業（Mitsubishi Heavy Industries）與川崎重工（Kawasaki Heavy Industries）在內的5家日企已躋身全球百大國防公司，但過去主要依賴國內需求。

分析人士指出，日本若聚焦高科技領域，如海軍推進系統、先進飛彈、感測設備與電子零件，將有助於拓展國際市場，但產能與人力不足仍是主要限制。

隨著全球衝突升溫，國際國防市場規模迅速擴張。SIPRI指出，2016年至2025年間市場規模大增41%，達近3兆美元。日本目前出口對象雖僅限17國，但卻包括美國、德國、印度與英國等全球軍費支出大國。

分析人士指出，隨著科技發展與戰爭型態，特別是無人機的廣泛應用，都使得武器市場更趨分散，日本或可因此受益。

另一方面，俄羅斯武器出口大幅下滑，以及美國外交策略有時顯得難以捉摸，也促使進口國尋求美國以外的其他選項。華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）在研究簡報中表示，這為擁有精密技術的日本提供了機會。

即使在這次政策鬆綁之前，日本的國防產業表現已不容小覷。去年，三菱重工業獲得澳洲海軍11艘軍艦的大單。日本目前也正與英國、義大利合作開發新一代戰機，東南亞多國也傳出有意採購日本二手潛艦與軍艦。

不過業界普遍認為，新政策短期內對業績影響有限。三菱電機表示，相關調整「不會立即對業務產生顯著影響」；同業IHI也指出，變化不會立刻帶動業務成長，但有助於營造促進國際合作的市場環境。

分析人士指出，日本仍須在產能、技術人力、供應鏈與交付能力等方面補強，才能提升國防產業競爭力。

除了經濟利益，強化安全合作對日本來說也有戰略必要性。拓殖大學教授佐藤丙午（Heigo Sato）表示，在中國軍力擴張及北韓核武威脅下，日本安全風險持續升高，「必須積極主動拓展和他國的關係」。

不過，日本國內民意對政策轉向仍存疑慮。根據「日經新聞」近期民調，55%受訪者反對擴大武器出口，顯示政府在推動相關政策時仍面臨民意壓力。

美國 廣島 二戰

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