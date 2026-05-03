約旦空襲敘利亞南部斯威達省 打擊毒品武器據點

敘利亞國家電視台指出，約旦對敘利亞南部斯威達省（Sweida）發動空襲，目標是當地毒品與武器儲存據點。斯威達省以德魯士（Druze）人居多，多處地區不受敘利亞政府控制。

法新社報導，敘利亞國家電視台引述當地消息來源報導，約旦軍隊「疑似…鎖定斯威達省夏巴（Shahba）村一處由叛亂組織控制，存放武器和毒品的據點」。

另一方面，約旦軍方表示，「已對北部邊境一帶多個遭武器與毒品走私者利用的地點，展開來自約旦的嚇阻行動」。

軍方補充，將會「持續以主動、果斷且具威懾的方式，面對任何威脅（約旦）安全與主權的行為，投入所有能力與資源，以全力與決心加以反擊」。

當地消息來源向媒體表示，約旦一連串的空襲至少攻擊5個地點，包括敘利亞城鎮阿曼（Arman）的倉庫。

戰爭觀察組織「敘利亞人權瞭望台」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，其中一次空襲擊中地方安全部隊的分處附近。

2024年12月阿塞德（Bashar al-Assad）垮台前，敘利亞歷經漫長內戰，安非他命類毒品「苯甲錫林」（captagon）成為敘利亞最大宗出口品，此毒品的交易是前總統時期的重要財源。

這種合成毒品氾濫整個地區，鄰近國家偶有查獲，也會要求黎巴嫩與敘利亞加強打擊。

約旦先前曾多次空襲敘利亞南部，打擊毒品走私網絡。

敘利亞自阿塞德下台，新伊斯蘭政府掌權後，已與約旦承諾共同打擊兩國邊境的毒品走私。

敘利亞與約旦接壤的斯威達省，包括斯威達市在內的部分地區係由德魯士武裝組織控制，不受大馬士革管轄。

法新社特派員表示，約旦今天空襲的區域亦在上述範圍之中。