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賴總統訪史瓦帝尼 李逸洋：台灣有權走向世界

中央社／ 東京3日專電

總統賴清德抵達非洲友邦史瓦帝尼展開訪問。駐日代表李逸洋指出，賴總統以無比的決心和行動克服中國干預阻撓，台灣再一次向世界展現不屈不撓、堅持是非的理念和行動，一定能伸張正義，戰勝中國霸權的無理打壓。「台灣向國際社會證明我們有權利走向世界。」

李逸洋透過臉書表示，賴總統此次出訪原訂行程，因中國向非洲多國施壓取消飛航許可而被迫延期，基於國家元首與訪團飛行安全考量，台灣方面調整行程後最終順利啟程。

他強調，中國此舉粗暴干預國際民航秩序，威脅飛航安全，更是公然干涉他國內政，破壞國際和平及安定秩序。國際社會不會坐視飛航安全成為中國威脅他國的工具。

李逸洋表示，包括日本、美國、英國、法國、德國、義大利與加拿大等主要國家，以及友邦巴拉圭與聖克里斯多福及尼維斯，均已公開聲援台灣，認為中國不應將國際民航作為政治施壓工具。

他並提到，日本執政黨自由民主黨青年局由局長平沼正二郎率團訪台，第一時間即透過社群媒體聲援台灣。平沼正二郎在X發文指出，中國以威嚇手段迫使第3國改變主權判斷絕不被容許。

李逸洋指出，自民黨青年局長年致力推動台日交流，至今已逾50年，被視為日本政治領袖搖籃，曾培養出包括麻生太郎、安倍晉三及岸田文雄等多位首相，對台日關係發展具有深遠影響。

李逸洋也表示，台灣股市市值已位居全球第六，若與七大工業國集團（G7）相比，已超越英國、加拿大、法國、德國與義大利，在G7國家之中，規模僅次於美國與日本，顯示台灣在全球經濟體系中的重要地位。

他強調，隨著人工智慧（AI）浪潮席捲全球，台灣在AI晶片、伺服器、先進封裝與矽光子等硬體製造領域扮演關鍵角色，未來可望迎來高科技產業的「黃金十年」。

李逸洋表示，面對中國持續的政治與經濟壓力，台灣將持續與日本、美國等民主夥伴深化合作，共同維護「自由開放的印太地區」，確保區域和平與繁榮。

非洲 李逸洋 史瓦帝尼

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