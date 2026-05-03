尚比亞取消數位人權大會 智庫憂中國影響、民主倒退

美國媒體Semafor報導，原定於尚比亞舉行的數位人權大會因中國施壓欲排除台灣人士參與而取消，連帶影響在同地舉行的聯合國教科文組織世界新聞自由日大會規模縮減。華府智庫人權議題專家佛里曼表示，尚比亞受北京影響及民主倒退的情況令人擔憂。

Semafor報導，尚比亞技術與科學部長表示，決定取消的原因是因為部分受邀講者的行政程序與安全審查尚未完成。不過，人權團體與當地媒體卻指出，基於尚比亞與中國深厚的經濟關係，台灣倡議人士出席所引發的地緣政治敏感性，可能才是背後因素。

「2026年全球數位人權大會高峰會」（Rights Con Summit 2026）原定5月5日至8日在尚比亞首都路沙卡（Lusaka）舉行，這場風波也迫使聯合國教科文組織（UNESCO）大幅縮減其「世界新聞自由日大會」（World Press Freedom Day Conference）的規模。

報導指出，「世界新聞自由日大會」定於5月4日在路沙卡舉行，主辦方在網站發出「最後一刻通知」，表示旗下具代表性的新聞自由獎頒獎典禮將改至UNESCO位於巴黎的總部舉行。

由美國、英國、加拿大、日本、澳洲在內組成的媒體自由聯盟（Media Freedom Coalition） 針對上述兩個大會臨時的變化發表聲明，表達遺憾，表示許多與會者，包括記者、媒體工作者及人權倡議者，原本計畫接連參加這些重要會議，數位人權大會取消使得一切無法實現，「世界新聞自由日大會」現在主要也改以線上形式舉行。

Semafor指出，非洲多國近年加強網路管控，數位權利爭議升溫；包括選舉或抗議期間斷網、擴大監控技術，及制定更嚴格網路犯罪法，引發言論自由與資訊取得權疑慮。

中國已成為當中關鍵角色，不僅是非洲基礎建設的投資者，也是其數位治理模式的輸出者。人權倡議團體示警，傾向國家管控的網路治理模式可能進一步擴散。

包括尚比亞在內的中國邦交國，通常會避免主辦或支持那些可能被解讀為承認台灣主權的活動。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）人權倡議主任佛里曼（Andrew Friedman）表示，會議尚未被取消之前，原本計畫在這個週末前往路沙卡參加會議。

佛里曼表示，這次事件，距離尚比亞全國大選剩下3個月；已有愈來愈多證據顯示，尚比亞民主正在倒退，包括新的網路監控法律，以及對記者的騷擾加劇。尚比亞曾被拜登政府譽為民主的「亮點」，而這種北京影響與民主倒退的情況令人擔憂。