馬利動盪影響朝聖航班 埃及航空取消逾4千人受阻

非洲馬利（Mali）負責籌劃朝聖活動相關單位今天表示，受馬利局勢動盪影響，埃及航空（Egypt Air）已取消從馬利起飛的朝聖航班，直接影響超過4000人。

最近馬利安全形勢急遽惡化，分離主義及聖戰武裝分子持續對軍政府發動攻擊。

上週末軍政府多個重要據點遭受大規模攻擊，國防部長遇害；隨後武裝分子開始封鎖進入首都巴馬科（Bamako）的要道。

相關政府單位指出，這次航班取消是因「燃油價格上漲，加上馬利的安全情勢所致」。

官方坦承航班取消「引發憂慮與混亂」，現正進行「高層級協商」，積極尋求解決方案，以確保朝聖者能順利成行。

2026年麥加（Mecca）朝聖活動，馬利分配到的名額總數為1萬3323人，這次航班取消影響約1/3名額。

聖城麥加位於沙烏地阿拉伯，沙國政府每年分配給各國一定名額，穆斯林個人則依抽籤取得朝聖的入境簽證。

來自世界各地的朝聖者目前已陸續抵達沙烏地阿拉伯，今年的麥加活動預定在5月最後一週展開。根據古蘭經規定，穆斯林在健康和經濟能力許可下，一生至少應前往麥加朝聖一次。