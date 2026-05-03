快訊

爆發詐領助理費案後 北市前勞動局長陳信瑜宣布退選高市議員

增強骨密度無需複雜訓練 研究揭每天做1事就有助延緩骨質流失

碰一聲！板南線車廂玻璃突碎裂嚇壞民眾 北捷說明原因了

聽新聞
0:00 / 0:00

馬利動盪影響朝聖航班 埃及航空取消逾4千人受阻

中央社／ 巴馬科2日綜合外電報導

非洲馬利（Mali）負責籌劃朝聖活動相關單位今天表示，受馬利局勢動盪影響，埃及航空（Egypt Air）已取消從馬利起飛的朝聖航班，直接影響超過4000人。

最近馬利安全形勢急遽惡化，分離主義及聖戰武裝分子持續對軍政府發動攻擊。

上週末軍政府多個重要據點遭受大規模攻擊，國防部長遇害；隨後武裝分子開始封鎖進入首都巴馬科（Bamako）的要道。

相關政府單位指出，這次航班取消是因「燃油價格上漲，加上馬利的安全情勢所致」。

官方坦承航班取消「引發憂慮與混亂」，現正進行「高層級協商」，積極尋求解決方案，以確保朝聖者能順利成行。

2026年麥加（Mecca）朝聖活動，馬利分配到的名額總數為1萬3323人，這次航班取消影響約1/3名額。

聖城麥加位於沙烏地阿拉伯，沙國政府每年分配給各國一定名額，穆斯林個人則依抽籤取得朝聖的入境簽證。

來自世界各地的朝聖者目前已陸續抵達沙烏地阿拉伯，今年的麥加活動預定在5月最後一週展開。根據古蘭經規定，穆斯林在健康和經濟能力許可下，一生至少應前往麥加朝聖一次。

埃及 非洲 穆斯林

延伸閱讀

5月1日　美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

RightsCon 2026論壇遭尚比亞取消 禁止台灣參與

分析：阿聯退出OPEC　伊朗戰爭催化中東新地緣政治

賴總統出訪受阻　33僑團齊聲譴責中國霸凌台灣

相關新聞

懲罰盟友 美撤出5千德國駐軍

美國總統川普四月廿九日才在自創社媒真實社群發文表示，正考慮削減駐德國美軍的兵力。五角大廈一日就宣布，美國國防部長赫塞斯已下令從德國撤出約五千名美軍，預計將在接下來六至十二個月內完成。

華爾街日報披露中國掌握1武器霸權！專家：已贏下第三次世界大戰

無人機正在改寫戰場規則，這點在烏克蘭和伊朗戰場展露無遺，然而華爾街日報報導，目前無人機主導權落入中國大陸手中，美國早已落後。現在北京幾乎壟斷無人機馬達、電池到關鍵零組件的全球供應，專家更形容「中國已贏

一個名字多重宇宙 為何有的「和牛」可能是行銷幻影

和牛正從頂級代名詞走向市場混戰。從日本原產的A5等級，到美國與澳洲的混血品種，名稱被廣泛使用，卻未必代表相同品質。步留等級與油花分布本是專業標準，如今卻因標示不實、甚至注脂肉亂象，讓消費者難以辨識。市

【專家之眼】美國撤軍德國與增兵中東的意義

近來，由於美國攻打伊朗，現已在中東部署三艘航空母艦戰鬥群，同時川普宣布自德國撤出約5000名駐軍，這兩項看似分屬不同區域的行動，實際上反映出華盛頓在多重壓力下對戰略優先順序的重新校準。

5,000美軍將撤出德國

五角大廈1日宣布，美國國防部長赫塞斯已下令從德國撤出約5,000名美軍，預計在接下來六至12個月內完成。該部發言人帕尼爾說，這個決定是該部對歐洲駐軍完成「通盤檢討」後拍板。

中東戰爭 加劇美歐裂痕

美國將從德國撤軍五千人，總統川普揚言再從義大利與西班牙撤軍，還將調升歐盟輸美汽車關稅稅率至百分之廿五。美國「時代雜誌」二日報導，時值美以伊戰爭導致荷莫茲海峽大亂、衝擊全球市場，美國與其核心歐洲盟友的的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。