美指控北韓構成網路威脅 平壤怒駁：子虛烏有

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓外務省駁斥美國指控平壤構成網路威脅的說法，稱這是憑空捏造，目的在於為華府長期以來的敵對政策尋求正當理由。

北韓外務省發言人表示，美國出於政治目的，散布有關北韓「並不存在的網路威脅」虛假訊息，並稱相關指控「不過是為了汙衊我國形象而編造的荒謬誹謗」。

北韓中央通信社報導，這名發言人警告，平壤當局將積極採取一切必要措施，維護國家利益，並保護本國公民在網路空間的權利與利益。

美國官員多次指控北韓發動涉及國家支持的網路活動，包括駭客攻擊、竊取加密貨幣，以及利用海外IT人員網絡獲取資金，進而為武器計畫籌措經費。

美國財政部今年3月對與北韓IT人員運作相關的6名個人及2個實體實施制裁，稱他們協助透過數位資產轉移非法所得。美國當局表示，這類計畫目前仍在持續進行。

美國財政部和國務院去年7月針對北韓網路特工及外國協助者實施制裁。美方表示，平壤當局向海外派遣數千名IT人員，並透過網路相關的竊取行為，為飛彈與核武發展提供資金。

美國司法部與聯邦調查局（FBI）也曾警告，北韓網路犯罪集團對全球各國政府、企業及關鍵基礎設施構成持續性威脅。