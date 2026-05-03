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秘魯大選計票膠著 全國選舉評審委員會要求稽核
秘魯全國選舉評審委員會（National Jury of Elections）今天聲明表示，已要求對12日大選結果，進行「全面且徹底的資訊科技稽核」。
路透社報導，秘魯大選第1輪在已開出97.5%選票的情況下，結果仍不明朗。目前領先的保守派藤森惠子（Keiko Fujimori）6月決選的對手，至今仍無定論。
全國選舉評審委員會在聲明中表示，此次獨立稽核是「強化選舉結果透明、完整與可信的具體且關鍵步驟」。
左派國會議員桑傑士（Roberto Sanchez）與極右派的亞里阿嘉（Rafael Lopez Aliaga）目前在第2名爭奪戰陷入膠著，兩人差距約2萬8000票；由於逾100萬張選票的爭議計票表仍在核查，各方期盼藉此釐清結果。
全國選舉評審委員會1名發言人表示，如果啟動稽核，不會中斷對爭議選票的核查。
秘魯4月大選及後續計票作業引起廣泛爭議，多名候選人指控選舉存有弊端。4月21日，秘魯選舉機關首長科爾維托（Piero Corvetto）在各方要求釐清結果的壓力下請辭。
科爾維托先前承認選舉後勤有所延誤，但否認任何違規事項。歐洲聯盟（EU）選舉觀察員4月亦表示，他們並未發現任何舞弊證據。
全國選舉評審委員會官員4月表示，最終結果最遲將於5月15日前公布。
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