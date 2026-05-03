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川普擬裁減駐德美軍 美參眾兩院軍委會主席表達擔憂

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國五角大廈日前宣布，將自北大西洋公約組織（NATO）盟邦德國裁減5000名駐軍，美國聯邦參議院及眾議院共和黨籍軍事委員會主席今天對此表示擔憂。

路透社報導，美國聯邦參議員韋克爾（RogerWicker）與聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers）在聯合聲明中指出：「我們對從德國撤減一個美軍旅的決定深感憂慮。」這兩人分別擔任參眾兩院軍事委員會主席。

五角大廈日前宣布了這項裁減駐軍計畫，並預計於未來6至12個月內完成。

韋克爾與羅傑斯提到，美軍在歐洲的任何重大部署變動，均需經過國會及美國盟邦檢視和協調。

他們的聲明寫道：「我們期待戰爭部於未來幾天與數週內，就這項決定及其對美國嚇阻能力與跨大西洋安全的影響，和國會相關的監督委員會進行溝通。」

兩人的聲明也表示，即便北約盟國將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的5%，建立足以承擔傳統嚇阻的能力仍需時間，過早削減美軍在歐洲的部署，「恐怕會侵蝕嚇阻效果，並向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）傳遞錯誤訊號」。

國會 歐洲 美軍

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