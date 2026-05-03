【專家之眼】美國撤軍德國與增兵中東的意義

近來，由於美國攻打伊朗，現已在中東部署三艘航空母艦戰鬥群，同時川普宣布自德國撤出約5000名駐軍，這兩項看似分屬不同區域的行動，實際上反映出華盛頓在多重壓力下對戰略優先順序的重新校準。

首先，從德國撤軍並非單純的軍事調整，帶有明顯的政治訊號。冷戰結束以來，德國一直是美軍在歐洲最重要的前沿部署地，象徵美國對歐洲安全的承諾。然而，自川普再次執政以來，美德關係明顯緊張，尤其在伊朗問題上分歧突出。德國現任總理梅爾茨曾對美國可能對伊朗採取軍事行動表達批評，主張通過外交與多邊機制解決問題。這種立場在華盛頓看來，已被解讀為不支持美國的戰略。

此立場激怒川普，終於決定自德國撤軍。更值得注意的是，川普過去多次公開質疑北約的價值，甚至提及美國可能退出北約。這不僅衝擊跨大西洋安全架構，也使撤軍行動帶有對盟友施壓與重新分配責任的意味，顯示美國對同盟關係的態度正從制度性承諾轉向更具交易性的思維。此項撤軍行動在軍事上的影響有限，但在美國對北約的態度以及與盟國的互信方面，確實投下一顆震撼彈。

與此同時，美國向中東部署三艘航空母艦戰鬥群，顯示其在該地區強化軍事存在的意圖。航母戰鬥群作為美國最核心的力量投射工具，其集中部署通常意味著對潛在衝突的高度警戒。這一行動既是對伊朗相關局勢升溫的回應，也反映出美國仍高度重視中東的能源安全與地緣戰略地位。

然而，這兩項行動更深層的意義，在於其對東亞局勢的影響。當美國在歐洲收縮、在中東強化時，其全球軍事資源不可避免地面臨重新分配。儘管美國長期強調印太優先，但現實中其軍力仍需在多個戰區之間動態調度。

對東亞地區而言，首先是戰略信號的不確定性上升。美國在不同戰區之間的調整，可能使區域內各方重新評估其在台海與南海問題上的實際承諾，從而影響風險判斷；其次是潛在的戰略空檔，若美國短期內將注意力集中於中東，其他大國可能視此為調整區域態勢的機會，從而增加東亞局勢的不穩定性。

當然，美國的全球軍力仍具高度機動性，航母戰鬥群可在必要時迅速轉向印太地區。因此，關鍵問題不只是兵力配置本身，而在於外界如何解讀這些行動所釋放的戰略信號。

總體來看，從德國撤軍到中東增兵，再到圍繞北約與伊朗問題的政策摩擦，反映出美國戰略正在結構性壓力與個人政治因素之間進行調整。這種跨區域聯動雖然不直接針對東亞，卻會通過預期與認知的變化，逐步影響區域安全格局，其長期效應不容低估。