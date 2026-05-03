聽新聞
0:00 / 0:00
油輪葉門外海遭不明武裝分子劫持 駛向索馬利亞
葉門海岸防衛隊表示，今天有身分不明的武裝分子在葉門外海的亞丁灣劫持一艘油輪，並將該船駛向索馬利亞。
法新社報導，根據葉門海岸防衛隊，這艘名為EUREKA的油輪在葉門夏卜瓦省（Shabwa）外海遭一群人「登船控制」，他們隨後將油輪「駛往索馬利亞海岸的方向」。
葉門海岸防衛隊誓言對這起攻擊事件展開調查。
船舶追蹤網站MarineTraffic的資料顯示，EUREKA為懸掛多哥國旗的成品油輪，據報3月下旬曾停靠阿拉伯聯合大公國富查伊哈港（Fujairah）。
索馬利亞沿海的海盜活動於2000年代初期相當猖獗，並於2011年達到高峰，發生數以百計攻擊案，不過隨著國際海軍進駐及商船採取新策略，情勢已大幅改善。
然而，派駐索馬利亞沿海的歐盟海軍部隊通報，近幾週攻擊事件再度增加。
自2月28日以來，該區域航運也受到美國與以色列對伊朗的戰爭影響，但目前沒有跡象顯示今天的劫持事件與這場衝突有關。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。