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油輪葉門外海遭不明武裝分子劫持 駛向索馬利亞

中央社／ 杜拜2日綜合外電報導

葉門海岸防衛隊表示，今天有身分不明的武裝分子在葉門外海的亞丁灣劫持一艘油輪，並將該船駛向索馬利亞

法新社報導，根據葉門海岸防衛隊，這艘名為EUREKA的油輪在葉門夏卜瓦省（Shabwa）外海遭一群人「登船控制」，他們隨後將油輪「駛往索馬利亞海岸的方向」。

葉門海岸防衛隊誓言對這起攻擊事件展開調查。

船舶追蹤網站MarineTraffic的資料顯示，EUREKA為懸掛多哥國旗的成品油輪，據報3月下旬曾停靠阿拉伯聯合大公國富查伊哈港（Fujairah）。

索馬利亞沿海的海盜活動於2000年代初期相當猖獗，並於2011年達到高峰，發生數以百計攻擊案，不過隨著國際海軍進駐及商船採取新策略，情勢已大幅改善。

然而，派駐索馬利亞沿海的歐盟海軍部隊通報，近幾週攻擊事件再度增加。

自2月28日以來，該區域航運也受到美國與以色列對伊朗的戰爭影響，但目前沒有跡象顯示今天的劫持事件與這場衝突有關。

伊朗 阿拉伯 葉門 索馬利亞

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