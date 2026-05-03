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不敵油價漲勢 美廉航「精神航空」熄燈

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國精神航空預計自美東時間2日凌晨3時起全面停飛，成為首家因美伊戰爭推升燃料價格無法承受成本而停業的航空業者。美聯社 美國聯合通訊社
美國精神航空預計自美東時間2日凌晨3時起全面停飛，成為首家因美伊戰爭推升燃料價格無法承受成本而停業的航空業者。美聯社 美國聯合通訊社

美國廉價航空公司精神航空二日宣布，已全面取消所有航班，啟動「有序結束營運」的程序，原因是近幾周燃油價格飆漲使該公司別無選擇。

法新社報導，陷入困境的精神航空原計畫可從一年之內兩度宣告破產之中脫困，但在白宮可能的紓困計畫破局後，該航空公司宣布終止所有營運。

精神航空母公司「精神航空控股公司」二日發布新聞稿指出，公司已展開有序結束營運的程序，立即生效；所有該公司航班已取消，旅客不應再前往機場。

美國運輸部長達菲二日在社群媒體Ｘ說，正與幾家航空公司協調，以協助精神航空的旅客和員工，包括為需改訂機票的旅客提供機票價格上限，及為尋找工作機會的精神航空員工提供資訊。

精神航空卅多年前推出只提供基本服務的低價策略，對規模較大航空公司帶來不少壓力。

創立於一九九二年的精神航空以其機身鮮黃色亮眼塗裝著稱，截至二○二四年員工人數略高於一點一萬人。

精神航空總裁兼執行長戴維斯在新聞稿指出，公司三月時已與債權人達成重組協議，原本預計能轉型而繼續營運，然而近幾周燃油價格驟增而且持續上漲，最終讓公司別無選擇。

精神航空聲明指出，公司曾致力「大規模而且全面性重組」，但因缺乏額外資金，最後不得不啟動結束營運程序。爾灣加州大學經濟學名譽教授布克納此前向法新社說，這波燃油價格飆漲成壓垮駱駝的最後一根稻草。

美國 機票 白宮

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