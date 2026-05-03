聽新聞
0:00 / 0:00
五角大廈縮減駐德美軍 北約：將和美方合作了解細節
北大西洋公約組織（NATO）發言人哈特今天表示，北約正與美方合作，以了解美國決定將駐德國美軍人數縮減的相關細節。
五角大廈昨天宣布，美國將自德國撤減5000名駐軍。美國總統川普（Donald Trump）本週稍早與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）因伊朗戰爭議題出現言詞交鋒後，便威脅要縮減駐軍。
路透社報導，哈特（Allison Hart）在社群媒體平台X發文表示：「我們正與美國合作，以了解他們對於德國兵力狀況的決定相關細節。」
不過她也說：「（美方）這項調整，凸顯歐洲有必要在國防上繼續增加投資，並為了我們的共同安全分擔更多責任。」
哈特指出，「這部分目前已有進展，因為在北約去年的海牙峰會上，成員國已同意將國內生產毛額（GDP）的5%投入（國防）」。
她還表示：「在我們持續轉向更強大的北約當中有個更強大的歐洲之際，我們對於備妥自身嚇阻力和防禦的能力仍保有信心。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。