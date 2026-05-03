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五角大廈縮減駐德美軍 北約：將和美方合作了解細節

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）發言人哈特今天表示，北約正與美方合作，以了解美國決定將駐德國美軍人數縮減的相關細節。

五角大廈昨天宣布，美國將自德國撤減5000名駐軍。美國總統川普（Donald Trump）本週稍早與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）因伊朗戰爭議題出現言詞交鋒後，便威脅要縮減駐軍。

路透社報導，哈特（Allison Hart）在社群媒體平台X發文表示：「我們正與美國合作，以了解他們對於德國兵力狀況的決定相關細節。」

不過她也說：「（美方）這項調整，凸顯歐洲有必要在國防上繼續增加投資，並為了我們的共同安全分擔更多責任。」

哈特指出，「這部分目前已有進展，因為在北約去年的海牙峰會上，成員國已同意將國內生產毛額（GDP）的5%投入（國防）」。

她還表示：「在我們持續轉向更強大的北約當中有個更強大的歐洲之際，我們對於備妥自身嚇阻力和防禦的能力仍保有信心。」

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