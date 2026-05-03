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2022年大陸東航空難 「發動機遭關閉」
大陸東方航空ＭＵ五七三五航班於二○二二年三月於廣西發生空難，機上一三二人全部罹難，事故發生至今已四年，中方始終未公布調查結果。德媒報導美國國家運輸安全委員會（ＮＴＳＢ）依要求公布報告，內容顯示客機墜毀前，兩側發動機燃油開關與自動駕駛系統均被手動關閉，駕駛桿也被持續下推，導致客機呈垂直墜落。
東航ＭＵ五七三五空難發生後，大陸方面請求飛機製造商所在國協助解讀黑匣子資料。在事故發生兩個月後，華爾街日報就援引知情人士消息稱，美方的初步調查已經顯示「駕駛艙內有人故意墜毀了這架飛機」。但是大陸民航總局當時則回應稱，有關蓄意墜機的傳言「嚴重誤導了公眾」、「干擾了事故調查工作」。
德國之聲一日報導，今年初，有人依照美國資訊自由法（ＦＯＩＡ）向ＮＴＳＢ申請政府資訊公開，美國國家運輸安全委員會在四月二十九日予以答覆，並附上飛控資料記錄器（ＦＤＲ，兩個黑盒子之一）數據、ＮＴＳＢ與大陸民航總局（ＣＡＡＣ）之間的電郵往來、二○二二年七月的數據下載報告等原始資料。
ＦＤＲ原始數據顯示，在黑盒子斷電前二十三秒，波音七三七的左右兩台發動機的燃油開關均被設置為切斷狀態。之後飛機的自動駕駛儀也被斷開。斷電前二十秒，駕駛艙內的一側操縱桿被猛烈向下推，控制輪也出現異常動作。原始資料並未顯示兩位飛行員中，到底是哪一位進行猛烈推桿動作。
在失控下墜過程中，操縱桿上存在著劇烈且持續的輸入，顯示駕駛艙內始終有人在主動操控。
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