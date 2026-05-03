5,000美軍將撤出德國

五角大廈1日宣布，美國國防部長赫塞斯已下令從德國撤出約5,000名美軍，預計在接下來六至12個月內完成。該部發言人帕尼爾說，這個決定是該部對歐洲駐軍完成「通盤檢討」後拍板。

德國總理梅爾茨日前批評川普對伊朗戰爭處理方式，直言伊朗正「羞辱」美國，他看不出短期內美方有什麼抽身策略。

德國是美國在歐洲最大軍事樞紐，德境有逾3.6萬名美軍駐紮，美國一直將德國作為向中東投射力量據點。自2月底美伊開戰以來，位於德國的軍事基地一直是美軍關鍵物流樞紐及加油站。根據美國國防人力數據中心資料數據，截至去年12月，常駐歐洲國家軍事基地現役美軍人數約6.8萬人。