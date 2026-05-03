聽新聞
0:00 / 0:00
5,000美軍將撤出德國
五角大廈1日宣布，美國國防部長赫塞斯已下令從德國撤出約5,000名美軍，預計在接下來六至12個月內完成。該部發言人帕尼爾說，這個決定是該部對歐洲駐軍完成「通盤檢討」後拍板。
德國總理梅爾茨日前批評川普對伊朗戰爭處理方式，直言伊朗正「羞辱」美國，他看不出短期內美方有什麼抽身策略。
德國是美國在歐洲最大軍事樞紐，德境有逾3.6萬名美軍駐紮，美國一直將德國作為向中東投射力量據點。自2月底美伊開戰以來，位於德國的軍事基地一直是美軍關鍵物流樞紐及加油站。根據美國國防人力數據中心資料數據，截至去年12月，常駐歐洲國家軍事基地現役美軍人數約6.8萬人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。