達爾文港租約 澳洲要收回 陸企提訴訟

經營澳洲達爾文港的大陸嵐橋集團，日前對澳洲政府發起國際法律訴訟，阻止澳洲政府試圖終止嵐橋的達爾文港租賃權。澳洲工黨和聯盟黨在去年的大選中都表示要收回嵐橋集團對達爾文港的九十九年租約，理由是此舉對於保護澳洲的國家安全至關重要。

澳洲北領地政府在二○一五年以五點零六億澳元（約一一五億台幣）的價格，將達爾文港九十九年的所有權出租給嵐橋集團。

作為澳洲最北端的海事設施，達爾文港被認為具有重要戰略意義。貿易上是距離亞洲和中國大陸最近的澳洲港口；軍事上，靠近澳洲國防軍和美軍輪駐澳洲部隊的長期基地，美國海軍陸戰隊在澳輪駐部隊每年都有六個月駐紮在達爾文港所在的達爾文市。

澳媒統計，過去十年，達爾文港經營項目無端經受了至少三次政治與安全審查。但澳洲近幾屆政府的多次審查結果均表明，達爾文港並不存在所謂「國安風險」，二○二三年的調查結果更得出「無須取消或更改這一租約」的直接結論。

不過，面對愈大的政治壓力，澳洲政府已著手收回達爾文港經營權的流程。

澳洲廣播公司（ＡＢＣ）等媒體報導，上周嵐橋集團已向世界銀行國際投資爭端解決中心（ＩＣＳＩＤ）提起國際法律訴訟，要求啟動仲裁程式，阻止澳洲政府剝奪達爾文港這一具備戰略敏感性的資產。

嵐橋集團在聲明中表示，澳洲聯邦政府的相關舉措「帶有歧視性，且與澳洲在中澳自貿協定下承擔的義務相悖」。

聲明指出，「嵐橋集團透過公平、公開、競爭性的合法流程取得達爾文港相關權益，全程嚴格遵守澳大利亞各項適用法律及監管審批規定」，且「澳洲政府多次審查均已確認，該港口不存在任何國家安全隱患」。

ＡＢＣ引述雪梨科技大學專門研究中企治理領域的副教授霍斯表示，不少中企遭他國以「國安」為由無端排擠、受阻海外市場時，都會借助相關仲裁機構維權。歐洲已有多起同類先例，顯現出一個新態勢：中企正借助國際仲裁管道，抗辯各國借安全名義設立的市場准入壁壘。