中東戰爭 加劇美歐裂痕

美國將從德國撤軍五千人，總統川普揚言再從義大利與西班牙撤軍，還將調升歐盟輸美汽車關稅稅率至百分之廿五。美國「時代雜誌」二日報導，時值美以伊戰爭導致荷莫茲海峽大亂、衝擊全球市場，美國與其核心歐洲盟友的的爭端日益加深。

德國總理梅爾茨上周批評美國被伊朗高層「羞辱」，遭川普反嗆應顧好自家內政。西班牙總理桑傑士拒絕美國使用其境內聯合基地攻伊，並禁止參與該衝突的美軍飛機進入其領空；川普三月威脅切斷美、西兩國貿易關係，還有五角大廈內部電郵顯示美國考慮暫停西班牙的北約會員國資格。

川普此前批評呼籲停戰的天主教教宗良十四世，曾被視為川普在歐親近盟友的義大利總理梅洛尼，卻形容這「令人無法接受」。川普其後批評梅洛尼「不在乎」伊朗是否擁核。

美歐關係在川普第二任內已在諸多方面惡化，當前緊張只是最新發展。歐洲智庫「歐洲外交關係協會」研究員馬得斯說，歐方先是驚訝澤倫斯基去年二月底在白宮所受的對待，同年四月又面臨「解放日」關稅。

馬得斯說，歐盟與美國去年達成貿易協議，以及多數歐洲國家承諾將北約國防開支門檻增至ＧＤＰ百分之五，是歐洲對川普「姑息政策」的高峰，但川普兼併格陵蘭的野心是轉折點，歐洲人意識到不能繼續屈膝安撫川普。對川普最新關稅威脅，馬得斯說，川普知道貿易是歐洲人痛點，顯然被美方當籌碼，但這次未必奏效。

一位歐洲外交官向路透說，德國前總理梅克爾在川普第一任時與他關係緊繃，但樹立正確的應對典範，「我們現在都稍微學會如何應對川普。絕不能立刻反應，要讓風暴過去同時堅守立場」。