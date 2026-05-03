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懲罰盟友 美撤出5千德國駐軍

聯合報／ 記者顏伶如、陳熙文／綜合報導
五角大廈一日宣布，將從德國撤離五千名美軍。圖為二○一八年美國總統川普（紅領帶者）偕第一夫人梅蘭妮亞（川普右側）赴德國拉姆施坦空軍基地慰問美軍官兵。（美聯社）
五角大廈一日宣布，將從德國撤離五千名美軍。圖為二○一八年美國總統川普（紅領帶者）偕第一夫人梅蘭妮亞（川普右側）赴德國拉姆施坦空軍基地慰問美軍官兵。（美聯社）

美國總統川普四月廿九日才在自創社媒真實社群發文表示，正考慮削減駐德國美軍的兵力。五角大廈一日就宣布，美國國防部長赫塞斯已下令從德國撤出約五千名美軍，預計將在接下來六至十二個月內完成。

該部發言人帕尼爾說，此一撤軍決策是該部對歐洲駐軍完成「通盤檢討」後拍板。德國防長佩斯托瑞斯二日聲明，美軍正縮減歐洲駐軍，也從德國減少駐軍，這些都在意料中；「我們歐洲必須為自身安全承擔更大責任」。

德國總理梅爾茨日前批評川普對伊朗戰爭的處理方式，直言伊朗正「羞辱」美國，他看不出短期內美方有什麼抽身策略。

德國是美國在歐洲的最大軍事樞紐，德境有約三點五萬名美軍駐紮，美國一直將德國作為向中東投射力量的據點。自二月底美伊開戰以來，位於德國的軍事基地一直是美軍關鍵物流樞紐及加油站。德國也是美國歐洲司令部與美國非洲司令部所在地。

根據美國國防人力數據中心（ＤＭＤＣ）資料數據，截至去年十二月，常駐歐洲國家軍事基地的現役美軍人數約六點八萬人，其中逾半數的駐地就在德國。

美國高階國防官員私下明言，希望撤軍五千人被視為對德國的「懲罰」，原因是德國近來對美國在對伊朗戰爭的言論上，令川普不滿；尤其德國「未能」在這場戰爭上對美國做出貢獻。

撤軍五千人將使美國在歐洲部署的兵力，回到二○二二年二月俄羅斯入侵烏克蘭前的狀態。川普第一任的二○二○年計畫從德國撤離近一點二萬名美軍。但翌年拜登就任總統後，就打消此一計畫。

另外，川普一日在真實社群發文宣布，鑒於歐盟「未遵守我們已完全同意的貿易協議」，因此他下周（見報為本周）會將歐盟輸美汽車和卡車的關稅提高至百分之廿五。他一日飛往美國佛州前說，歐盟仍未遵守去年達成的美歐貿易框架，加徵關稅能迫使他們更快將工廠遷回美國生產。

對此，歐盟聲明，正按標準立法程序履行承諾，若美國採取與歐美貿易協議不符的措施，布魯塞爾保留所有選項來維護歐盟利益。

歐洲議會貿易委員會主席朗吉一日在社媒Ｘ發文批評，川普調高車輛關稅令人無法接受。朗吉並指責川普政府「不斷違背承諾」。法新社同日報導，在歐盟汽車出口中，德國的占比相當大，故德國汽車業可能首當其衝。

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