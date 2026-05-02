美菲肩並肩軍演 在巴丹群島部署NMESIS反艦飛彈系統

菲律賓和美國正在進行年度「肩並肩」聯合軍事演習，今天在菲國最北端距離台灣僅約160公里的巴丹群島省展示反艦飛彈系統NMESIS（海軍/陸戰隊遠征艦隊攔截系統）。

路透社報導，NMESIS是1款高機動海岸反艦飛彈系統，用於從陸基位置朝水面艦艇發射，打擊範圍約185公里。去年的「肩並肩」（Balikatan）軍演也在巴丹群島（Batanes）部署這套系統。

巴丹群島位於呂宋海峽（Luzon Strait）上，這道戰略走廊是美國和中國爭奪亞太地區主導權的前線。這回NMESIS由美軍C-130運輸機運抵巴丹群島置於首府巴斯柯（Basco）。

美軍上士吉布斯（Darren Gibbs）表示：「在巴丹群島訓練，提供我們1個與平常所能不同的環境來操作，我們因此能有獨特機會來實際使用這套系統，並在我們的能力範圍內進行訓練。」

他補充說，NMESIS設計為遠端操作，「目的是要能完全自動化，內部不需要有駕駛或乘客。我們會告訴它往哪走，並安排好它需要做的事」。

演習的菲律賓總指揮羅倫索（Francisco Lorenzo）則告訴路透社，將NMESIS這類美國武器部署到巴丹群島，是菲方測試在偏遠地點作戰可行性的行動之一。

他說：「這類訓練是為了測試必要時（將這些武器）部署到那些地點的可行性，以及進行相關演練。」他並指出，肩並肩軍演的目的之一，就是讓菲律賓練習與盟友一同防衛國土。

這次運到巴丹群島的NMESIS僅會用於預演部署及模擬支援，不進行實彈演習。羅倫索表示，軍演結束後這套系統就會從當地撤離。

菲律賓與美國部隊這次也在巴丹群島最北端、距離台灣僅約155公里的伊拜雅島（Itbayat）進行海上打擊演訓。