中東戰爭衝擊經濟 學者：東南亞對美信任降、強化美中不選邊

中東衝突引發能源危機，衝擊東南亞各國經濟，有分析指出，美國在東南亞的信任度及形象正在下滑，泰國外長希哈薩日前更罕見公開批評華府未給予援助。學者認為，東南亞各國未來將更傾向維持戰略彈性，避免在美中兩國間選邊站。

隨著美國政策不確定性升高，如關稅政策反覆調整，及中東衝突引發能源危機，正衝擊東南亞經濟。持續上漲的燃料與運輸成本推高通膨，進一步壓抑區域經濟成長，也削弱對美國的信任。

東南亞各國政府中，近期對美公開批評的官員是泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）。他日前接受美國媒體訪問時，指華府未就中東衝突帶來的經濟衝擊援助泰國，正向中國與俄羅斯尋求支持。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-YusofIshak Institute）資深訪問研究員歐爾森（StephenOlson）向中央社表示，東南亞對美國的不滿早已存在，近年隨著貿易政策反覆與地緣政治衝突加劇，對美疑慮更加明顯。

他認為，美國在東南亞的信譽已經急劇下降，而近期泰國外長公開批評華府，反映當地官員愈來愈願意將原本私下的看法搬到檯面上。

法國當代東南亞研究所（IRASEC）研究員卡巴塞特（Christine Cabasset）則補充說，近期中東局勢衝擊能源與經濟，東南亞國家「明顯感受到壓力」；除了經濟層面，美國過去對部分國家的強硬做法，如對東南亞普遍課徵關稅及民主峰會邀請安排引發爭議等，都在區域內引發質疑與不滿。

她所指的是美國2021年舉行的民主峰會上，東南亞國家如新加坡、泰國與越南未被邀請參與。

卡巴塞特告訴中央社，隨著美國在區域形象下滑，加上過去數年多起事件累積的不信任，使東南亞國家更傾向維持戰略彈性，避免在美中兩國間選邊站。

●戰略彈性分散風險 東南亞強化不選邊

她認為，在美中競爭加劇的情況下，東南亞國家仍會維持與美國的安全合作，但同時將加快拓展與其他國家的關係，「這種分散風險的策略已經存在，未來只會更加明顯」。

學者指出，這種策略並非轉向任何一方，而是透過擴大合作夥伴以降低風險。

卡巴塞特解釋：「未來東南亞國家可能強化與歐洲等第三方區域的合作，以分散風險並提升談判空間。」

對於美國應如何修復信任，她則認為，美方應積極參與區域機制的會議，如即將舉行的東協峰會，並在經濟與貿易層面提出具體支持，以展現長期承諾。

她同時指出，「中等強權」的角色正在上升，例如澳洲持續深化與東南亞的合作，法國則提出「第三條路」，強調不完全依附美國或中國，反映歐洲試圖在區域建立獨立影響力。

尤索夫伊薩東南亞研究院學者蒂塔（Tita Sanglee）也表示，當前國際情勢正推動新一輪國際合作重組，特別是在能源轉型領域，各國將會尋求更多元的夥伴關係。

泰國外長希哈薩曾表示，泰國應扮演中型國家（middle power）的角色，不再只是被動地跟隨大國，而是在自身有優勢的議題上主動領導國際合作。

●與東南亞增進關係 台灣具科技優勢

在此背景下，卡巴塞特認為，台灣在半導體等高科技領域具備優勢，與東南亞在供應鏈與產業升級需求上存在合作空間，特別是在能源危機下，各國都得面臨能源轉型，因此將更傾向與各國開放合作。

不過，她也指出，東南亞國家在發展與台灣關係時，仍會高度謹慎，避免觸及中國敏感議題，並說：「它們（東南亞國家）願意與台灣合作，但會非常小心，不會讓外界認為是在對抗中國。」

朱拉隆功大學訪問學者陳尚懋也提出類似看法。他認為，東南亞國家在拓展對台合作時，仍將保持審慎，以避免觸及中國的政治敏感議題。

他接受中央社訪問時指出，中國在市場規模與經濟誘因上的優勢，仍使東南亞國家傾向維持密切關係。

不過，蒂塔則樂觀認為，當前情勢為台灣及其他中型國家提供機會，她說，這些國家可在貿易、科技與人工智慧、氣候變遷、再生能源以及供應鏈韌性等領域，加強與泰國的合作。

蒂塔說，雖然泰國採取了許多親中舉措，但仍在積極尋求戰略獨立，因為「讓任何一個大國對本國擁有過大的影響力，絕非明智之舉」。