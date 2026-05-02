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中東戰爭導致運費暴漲 聯合國難民署人道援助受衝擊

中央社／ 日內瓦1日綜合外電報導

聯合國難民署今天表示，中東戰爭導致運費飆漲，連帶影響區域其他地方及非洲的難民援助物資遞送。其中從物資供應3大來源國印度、巴基斯坦與中國運來的費用已暴漲近18%，

法新社報導，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）發言人沃爾夫（Carlotta Wolf）在日內瓦記者會上表示：「中東危機引發的漣漪效應遠遠超出區域範圍，對全球人道供應鏈及援助物資的遞送帶來越來越多不利後果。」

聯合國難民署已將海運貨物改道經由約旦的紅海港口阿卡巴（Aqaba）運輸，再轉用陸路通道運送，包括從杜拜出發的卡車路線。

沃爾夫表示，有些貨運成本翻了1倍多，例如將救濟物資從聯合國難民署位於杜拜的全球儲備物資庫運往其在非洲蘇丹及查德的工作站，2000公噸以上貨物的運輸成本已從危機前的92萬7000美元暴增至187萬美元。

中東戰爭始於美國以色列2月28日聯手空襲伊朗，引發德黑蘭攻擊波斯灣國家的基礎建設作為報復，並封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），導致大量石油、天然氣及肥料無法進入全球市場。美國其後也同樣封鎖伊朗港口。

聯合國人權辦公室發言人勞倫斯（JeremyLaurence）表示，戰爭引發的連鎖反應「對（人們的）生活與生計帶來實質衝擊。不幸的是，最脆弱族群總是首當其衝」。

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