日相高市早苗發表外交新方針 3大領域推進化版印太願景

日相高市早苗今天在越南發表演說時宣布日本新的外交方針，著重強化重要物資供應鏈等經濟安全保障領域，並把新的外交方針定位成修訂版的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）。

日本TBS電視台報導，高市今天在越南首都河內一所大學演說期間表明，為了依據國際局勢變化使FOIP的願景進化，將著重3個領域，包含「強化能源與重要物資供應鏈」、「共享規則」、「擴充國防領域的合作」。

「日本經濟新聞」報導，高市在演講期間介紹以「法治」與「免於脅迫的自由」為理念的FOIP被提出以來已經滿10年。

高市考量美國與伊朗的軍事衝突，以及美國總統川普政府的關稅政策等因素，在國際情勢日益嚴峻的背景下，提出實現FOIP的3大重點領域。

高市首先提出強化供應鏈，直言「必須共同強化經濟活動與醫療領域之中不可或缺物資的供應鏈」，並對中長期目標「在整個亞洲建立原油儲備與釋出系統」，展現積極態度。

在新領域合作方面，高市提出為提升人工智慧（AI）競爭力不可或缺的「建設可信賴的通訊基礎設施」，並倡議「FOIP數位迴廊構想」以支援打造海底電纜與衛星通訊等基礎建設。

關於持續性的經濟成長，高市呼籲「基於規則，維持並擴大經濟秩序」是必要的，並表示計劃儘早啟動「跨太平洋夥伴協定」（TPP）擴大程序。

高市也提出擴充國防合作的想法，強調「供應鏈仰賴海上交通要道的安全與自由航行」，將活用無償提供防衛裝備的「政府安全保障能力強化支援」（OSA），以及國防領域的「政府開發援助」（ODA）等機制。

她在演說中強調，「所處的環境已經大大改變，但是FOIP的妥當性並未動搖」。她接著表示，在嚴峻的國際局勢之中要實現FOIP，「各國必須在經濟與安全保障等層面培養自主性與韌性」。

日本富士電視台（FNN）與日本電視台（NipponTV）報導，高市今天除了發表演說之外，也已在河內會見越南總理黎明興（Lê Minh Hưng）與越共總書記兼國家主席蘇林（Tô Lâm）。