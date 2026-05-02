NB8指俄羅斯仍是主要安全威脅 籲國際支持烏克蘭

北歐-波羅的海8國外交部長日前發表聯合聲明指出，俄羅斯仍是對歐洲-大西洋安全最直接且長期的威脅，呼籲國際社會持續並全面支持烏克蘭，並強調烏克蘭加入歐盟與北約的進程應持續推進。

北歐-波羅的海8國（NB8）是由挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、冰島及愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛組成的區域合作架構，用於促進政治、安全與經濟等多領域的協調與合作。

8國外交部長4月29日至30日於愛沙尼亞薩雷馬島（Saaremaa）會晤，歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）參與。

與會各國於會後發表聯合聲明指出，面對俄羅斯持續侵略，烏克蘭需要可信且具法律約束力的安全保障，以及長期的軍事、網路與重建援助。

NB8表示支持烏克蘭自衛權，並強調實現公正且持久和平，須以遵守國際法為前提，確保烏克蘭的主權與領土完整。各國也呼籲追究俄羅斯及其領導層的責任，包括推動設立侵略罪特別法庭及相關賠償機制。

根據聲明，NB8重申將持續並加強對俄羅斯的制裁，削弱其戰爭資金來源，並加強打擊俄羅斯的影子艦隊。此外，NB8也承諾參與烏克蘭重建工作，並將出席2026年及2027年相關國際會議。

在安全層面，聲明指出北約仍為集體防禦核心，並呼籲提升歐洲防務能力，包括增加國防支出、擴大軍工生產及強化軍事機動性，同時深化區域合作。

對於俄羅斯持續進行混合戰與資訊操控，NB8表示將強化社會韌性，防止外部干預破壞民主制度。此外，各國也關切俄羅斯人權惡化情況，並重申支持民主價值。

聲明也指出，白俄羅斯持續配合俄羅斯行動，NB8在情勢未改善前不會調整對其政策。

NB8各國並強調，將在安全、經濟與外交層面持續協調行動，共同應對區域與全球挑戰。