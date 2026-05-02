因應中東局勢…日越領袖同意重要礦物領域合作 包含原油、稀土

日本首相高市早苗今天下午在越南首都河內與越南總理黎明興（Lê MinhHưng）召開為時約50分鐘的會談。雙方同意依據中東局勢，就確保原油、稀土類等重要礦物展開合作。

「日本經濟新聞」報導，高市在會中表示，「將透過兩國合作，讓地區進一步強大與富裕，以實現並推動自由且開放的印太」。

黎明興則表示，「把日本視為最大級的戰略性夥伴以及誠實且能信賴的友人，予以重視」。

雙方領袖也指定，透過經濟安全保障與科學技術優先合作的領域，並交換太空、通訊、農業等相關的備忘錄，而能源、重要礦物、人工智慧（AI）等內容被列入其中。

而雙方也針對透過日本貿易保險（NEXI）援助越南北部的「宜山煉油廠」達成共識。這會是高市4月15日宣布總額約100億美元的能源採購金融支援框架之下，首例支援案件。

另外，日本與越南也計畫儘早實施「亞洲．淨零排放共同體」（AZEC）之中有關能源的15項合作。AZEC是日本前首相岸田文雄2022年在任內倡議推動由東南亞等國參與的合作架構，希望與亞洲志同道合的國家推動脫碳化。

這場會議也同意兩國官方與民間單位就強化供應鏈啟動合作。根據美國地質調查局（USGS）2025年的數據，越南稀土蘊藏量全球排名第6。