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赫格塞斯國會闡述印太戰略 強調確保北京看到美軍實力

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國戰爭部長赫格塞斯本週再次強調，美國將「以實力而非對抗」在印太地區嚇阻中國，並說美國「要確保北京看到美國毋庸置疑的軍事實力」。 美聯社
美國戰爭部長赫格塞斯本週再次強調，美國將「以實力而非對抗」在印太地區嚇阻中國，並說美國「要確保北京看到美國毋庸置疑的軍事實力」。 美聯社

美國戰爭部長赫格塞斯本週再次強調，美國將「以實力而非對抗」在印太地區嚇阻中國，並說美國「要確保北京看到美國毋庸置疑的軍事實力」。

美國之音（VOA）報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）也表示，美國並非試圖「扼殺」中國的發展，也並非試圖「支配或羞辱」中國，更不會試圖改變台灣現狀。

赫格塞斯4月29日和30日出席國會參眾兩院軍事委員會的聽證會，為戰爭部2027會計年度高達1.5兆美元預算辯護。

他在書面證詞中列出戰爭部4項優先要務，第1項是保衛美國本土，第2項是透過實力而非對抗在印太地區嚇阻中國。這與戰爭部1月23日公布「2026國防戰略」（2026 National Defense Strategy）中闡述的內容一致。

據報導，赫格塞斯在書面證詞中說，美國在印太地區追尋的目標是「一種能夠使我們所有國家在印太地區享有體面和平的權力平衡，一個貿易公開公平流通、人人繁榮、利益均受尊重的世界」。

他再次重申他去年在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）會上對中國的立場，表示「我們並非試圖『扼殺』中國的發展，也並非試圖支配或羞辱中國，更不會試圖改變台灣現狀」。

儘管如此，赫格塞斯繼續說，美國將與盟友一起在印太地區擁有足夠強大的實力，以制衡中國日益增長的實力，「確保我們的任何盟友都不會遭受持續且成功的軍事侵略」。

他說：「從這個角度來看，我們在戰爭部的作用至關重要。我們的職責是確保北京看到美國毋庸置疑的軍事實力，這種實力在必要時可以捍衛我們國家利益。」

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