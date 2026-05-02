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歐洲成犧牲品？傳美警告盟友武器交付延宕 售台NASAMS也被點名

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
拉脫維亞薩拉斯皮爾斯附近里加水電站水庫岸邊2025年5月28日舉行「拉脫維亞之盾2025」軍事演習時，可見西班牙部署的NASAMS防空系統。路透
拉脫維亞薩拉斯皮爾斯附近里加水電站水庫岸邊2025年5月28日舉行「拉脫維亞之盾2025」軍事演習時，可見西班牙部署的NASAMS防空系統。路透

金融時報1日報導，美國已警告包括英國、波蘭、立陶宛與愛沙尼亞在內的歐洲盟友，隨著華府急於補充因伊朗戰爭而消耗的武器庫存，未來美製武器交付恐出現長時間延誤。

延誤將影響海馬士（HIMARS）、國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）等多種飛彈彈藥。儘管NASAMS在伊朗衝突中並未廣泛使用，但金融時報2月曾報導，美國正為台灣籌備一項創紀錄規模的軍售方案，內容將包括NASAMS與愛國者攔截彈，其中NASAMS部分估值約60億美元。

美伊戰爭也加深外界對美國武器庫存是否足以嚇阻北京，或在未來台海衝突中擊敗中國的疑慮。延誤除在歐洲引發警戒外，也衝擊烏克蘭；自俄羅斯全面入侵以來戰事已持續4年，外界本就憂心美國支持能否長期維持。

9名知情人士透露，五角大廈已告知上述國家，多種飛彈系統交付恐出現嚴重延誤；另有2人表示，美方也曾討論延後對亞洲的武器交付。延誤源於庫存吃緊，因過去兩個月對伊朗戰事消耗大量武器，美軍並被迫自包括印太在內的其他區域調動裝備。

五角大廈表示，正審慎評估來自盟友的新設備需求及既有軍售案，以確保符合整體作戰需求，但以涉及作戰敏感為由拒絕透露細節。

此時正值跨大西洋關係趨於緊張。美國總統川普抨擊盟友未對美伊戰爭提供足夠支持，但知情人士強調，延誤並非為懲罰歐洲，而是反映美國庫存壓力。川普1日則淡化疑慮，稱：「我們在全球各地都有庫存，如有需要可以調用。」

拜登政府時期官員、布魯金斯學會資深研究員萊特（Thomas Wright）指出：「五角大廈可能同時面臨中東長期戰事與強化印太嚇阻的壓力，為此甚至可能犧牲歐洲。歐洲需加速重建國防工業基礎。」

安全專家也警告，亞洲盟友應為延誤做好準備。日本與南韓在防衛上高度依賴美製武器，包括愛國者飛彈攔截系統。

美國國安會前東亞事務主任強斯東（Christopher Johnstone）表示，日本早已對已付款卻延遲交付的系統感到不滿，包括戰斧巡弋飛彈，因此即使在某些領域，美國裝備仍具明顯優勢，日韓等其他盟友都將更積極發展本土或非美製替代方案。

使用NASAMS的美國盟友與夥伴包括台灣、挪威與芬蘭等國。根據洛克希德馬丁資料，共有14個美國夥伴使用海馬士系統，包括台灣、烏克蘭與波蘭等國。

英國 金融時報

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