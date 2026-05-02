五角大廈證實撤軍 駐德國5000美軍將撤離

五角大廈今天宣布，美國將自德國撤回5000名駐軍。在美伊戰爭爭議擴大之際，這顯然是美國對北大西洋公約組織（NATO）盟友德國的譴責，反映川普與歐洲之間的嫌隙加劇。

川普本週稍早與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）發生言詞交鋒後，曾威脅要縮減駐軍。

梅爾茨4月27日指出，他看不出伊朗戰爭短期內有任何退場方略，美國「被伊朗玩弄於股掌之上」，然而這場事前準備不足的戰爭卻傷害到德國。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）表示，撤軍行動預計將在未來6至12個月內完成。