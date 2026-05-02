快訊

台中深夜火燒車！酒駕男撞人肇逃、狂飆拖行機車...熱心民眾噴辣椒水制伏

蔡英文三貂角出發爬雪山山脈大縱走 她驚嘆：國家級的壯遊之路

被盧秀燕譽為「百吃不膩的粽子」 台中双漁堂老闆宣布凍漲

聽新聞
0:00 / 0:00

五角大廈證實撤軍 駐德國5000美軍將撤離

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
圖為在德國格拉芬韋赫的美軍基地，攝於二○二二年三月。（路透）
圖為在德國格拉芬韋赫的美軍基地，攝於二○二二年三月。（路透）

五角大廈今天宣布，美國將自德國撤回5000名駐軍。在美伊戰爭爭議擴大之際，這顯然是美國對北大西洋公約組織（NATO）盟友德國的譴責，反映川普與歐洲之間的嫌隙加劇。

川普本週稍早與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）發生言詞交鋒後，曾威脅要縮減駐軍。

梅爾茨4月27日指出，他看不出伊朗戰爭短期內有任何退場方略，美國「被伊朗玩弄於股掌之上」，然而這場事前準備不足的戰爭卻傷害到德國。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）表示，撤軍行動預計將在未來6至12個月內完成。

美軍 歐洲 德國

延伸閱讀

繼德國後　川普稱可能會考慮削減駐義駐西美軍人數

川普：考慮削減駐德美軍

不只懲罰德國 川普：也考慮從義大利、西班牙撤軍

川普稱評估減少在德國駐軍 伊朗局勢使得美德關係緊張

相關新聞

峰會前夕…貝森特批陸管制供應鏈 製造寒蟬效應

美國財長貝森特四月卅日在社媒Ｘ發文表示，同日與中國大陸國務院副總理何立峰對談，討論美國總統川普即將訪中的行程。貝森特在該發文中說，會談坦率且全面，並強調中國近來具挑釁意味的境外管制措施，正對全球供應鏈

反猶升溫…英國安警報響 恐攻威脅大增

英國最近反猶攻擊事件明顯升溫。在倫敦北部戈爾德斯格林區四月廿九日上午發生兩名猶太男子被刺傷後，英國政府四月卅日宣布，將全國的恐攻威脅等級，上調至第二高的「嚴重」，僅次於最高的「危急」，這代表接下來六個

五角大廈證實撤軍 駐德國5000美軍將撤離

五角大廈今天宣布，美國將自德國撤回5000名駐軍。在美伊戰爭爭議擴大之際，這顯然是美國對北大西洋公約組織（NATO）盟友...

美中台博弈／川習會各擁籌碼 大交易將「伊換台灣」？

預定3月下旬舉行的川習會，中方一直抱怨美方準備不足，時間倉促，由於伊朗戰事，延遲了5周後，不僅美方沒有時間準備，反而更多棘手議題冒出來，讓川習會的籌備更形複雜。 隨著中東危機加劇，愈來愈多的人在問，峰

荷莫茲重啟機率低 恐牽動川習會局勢

川普表示將封鎖伊朗航運直到德黑蘭屈服美方要求，這幾乎可確定，兩周後川普訪中時，荷莫茲海峽仍將處封閉狀態，原已充滿變數的這趟訪中行程將更加複雜。

紐時：美以伊戰爭 對歐產生外溢效應

紐約時報四月卅日報導，過去兩個月英國、荷蘭、比利時、法國與德國已發生逾十起攻擊，多數鎖定猶太社群。這些攻擊在網路上由名為「伊斯蘭右翼同伴運動」（ＨＡＹＩ）團體承認犯案，但尚無法確認該團體是否涉及所有案

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。