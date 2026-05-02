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荷莫茲重啟機率低 恐牽動川習會局勢

經濟日報／ 編譯陳韻涵／綜合外電

川普表示將封鎖伊朗航運直到德黑蘭屈服美方要求，這幾乎可確定，兩周後川普訪中時，荷莫茲海峽仍將處封閉狀態，原已充滿變數的這趟訪中行程將更加複雜。

紐約時報報導，川普定5月14、15日訪中兩天，但當前局勢依然是他六周前延後行程時極力避免的情況。美軍不解除封鎖伊朗海域，不僅大幅增加川習會的複雜程度，更讓白宮官員被迫重新思考川普推動緩和美中關係的策略。

中方對封鎖議題立場明確，習近平上月下旬與沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼通電話時，直接要求重啟荷莫茲海峽。但川普4月29日重申維持封鎖的決心，並公開拒絕伊朗提出重啟荷莫茲並結束戰爭的最新提議。

伊朗建議先擱置核談判，但川普認為，封鎖是美國最強大籌碼，尤其最終能迫使伊朗在數年內停止所有核子活動並交出11噸濃縮鈾。

國務卿魯比歐坦言，核子問題是談判陷入膠著主因。

美伊開戰以來，油價一度突破每桶110美元，這對中國經濟影響遠超過關稅。分析人士指出，中國將在未來兩周扮演要角；中國是伊朗最大石油買家，川普先前揚言消滅伊朗文明後，正是中國官員居中斡旋，說服伊朗接受兩周的停火協議。

事到如今，美伊談判再陷僵局，中國或許能夠引導各方走向長久和平的道路，或至少找到重開荷莫茲海峽的方法，畢竟這條航道承載中國約33%的油氣進口量。

美軍 美方 白宮

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