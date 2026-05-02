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美學者示警…陸不用出兵 可能以海關檢查隔離台灣

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國史丹福大學研究員傅立門四月廿九日在「外交事務」雙月刊發表長文，指稱中國大陸可能透過海空海關檢查，限制船舶與班機進出台灣，不用兵即可重塑區域與全球經濟；由於美國目前仍以共軍大舉入侵為準備方向，因此必須提前與盟友研擬計畫來避免「灰色地帶」危機。

上述長文題為「台灣之真正威脅；美國卻準備因應某種錯誤危機」，提到中國可能透過海關法律檢查來限制台灣人員與貨物進出，形同灰色地帶戰術下的「隔離」。

一旦華府接受這種「新常態」就如同敗北；欠缺國防裝備的台灣，很快將喪失對抗中國威脅的籌碼，屆時美國將不相信中國會同意台灣長期如常輸出其人工智慧（ＡＩ）晶片。

理論上美國可摧毀或癱瘓台積電，以防中方取得台積電的尖端製造能力，但這將衝擊金融，除非美國接受將影響自身與全球的重大經濟衝擊，否則中國可因此取得ＡＩ產能。

北京掌控進出台灣的人員及貨物，那美國盟友日本、菲律賓和南韓將面臨同樣脅迫。中國無須對這些國家動武，只要施壓民間的船運與空運業者，將美國盟友的經濟當「人質」即可對付美國。

美國決策者至今就共軍可能大舉兩棲侵台投入大量資源，但這種灰色地帶戰術下的隔離，才是最可能的途徑，而美國欠缺管理這類危機的整合策略。

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