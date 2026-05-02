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科技戰升級訊號 美擬禁陸實驗室認證電子產品

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

川習會前夕，美國聯邦通訊委員會（FCC）四月卅日表決通過了一項提案的推進程序，擬全面禁止大陸實驗室為計畫進入美國市場的電子設備進行測試和認證，將涵蓋智慧型手機、相機與電腦等主要的消費電子產品。

外媒分析，這顯示美方國安與資料安全疑慮升高下，持續收緊對大陸科技供應鏈的監管，也被視為美中科技競爭進一步升級的重要訊號。

綜合法廣、路透報導，FCC在聲明中表示，此舉目的是確保所有進入美國市場的電子設備，測試與認證過程不受潛在外國勢力干預，以維護產品完整性、使用者資料安全，保障美國安全。

FCC指出，約百分之七十五的美國電子產品在大陸進行測試，但提案生效後，FCC將不再承認沒有與美國簽署《互相認可協議》，或其他同等互惠貿易協議國家境內的實驗室和測試機構。若提案最終通過，FCC設定了二年的過渡期，將逐步撤銷大陸實驗室的認證資格。

去年五月，FCC已通過所謂「不良實驗室」規則，收緊對中國大陸等國家測試機構的認證資格。路透指出，截至目前，FCC已撤銷了二十三家海外實驗室的資格。

報導表示，此次針對大陸實驗室的禁令，將直接衝擊仰賴大陸測試機構的國際科技企業。過去多年來，由於成本與效率考量，不少電子產品製造商選擇在大陸進行測試與驗證。一旦禁令落實，企業可能需重新調整供應鏈與認證流程，增加成本並延長產品上市時間。

同日，FCC還對另一項提案進行初步表決，推動禁止中國移動、中國電信和中國聯通等三家主要大陸電信企業在美國境內設立或營運資料中心，且不排除進一步限制美國電信業者與這些大陸企業互動。

大陸商務部昨天發布答記者問，批評FCC泛化國家安全概念，這些限制措施衝擊中美經貿關係來之不易的穩定，「違背兩國元首達成的共識」，中方對此堅決反對。

商務部指FCC摒棄技術中立原則，在沒有事實依據的情況下，頻頻出台限制措施，歧視性對待包括大陸在內的他國企業和產品，嚴重損害大陸及其他相關貿易夥伴利益。

美國 美方 中國大陸 國安 供應鏈

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