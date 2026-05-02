峰會前夕…貝森特批陸管制供應鏈 製造寒蟬效應

美國財長貝森特四月卅日在社媒Ｘ發文表示，同日與中國大陸國務院副總理何立峰對談，討論美國總統川普即將訪中的行程。貝森特在該發文中說，會談坦率且全面，並強調中國近來具挑釁意味的境外管制措施，正對全球供應鏈產生寒蟬效應。

路透四月卅日報導說，貝森特上述發文，一改川普政府對北京祭出的最新供應鏈規範未予置評的情況，這些規範引發美企不安。分析家視這些規範為重大升級，可能嚴重削弱美國設法降低對中國供應鏈依賴的作為。

中國近幾周推出最新的供應鏈規範，為懲罰那些尋求將關鍵礦物和其他貨物供應鏈移出中國的外企奠定法律基礎。華府日前即限制美國晶片設備公司向中國第二大晶片製造商華虹半導體出貨。

但是貝森特仍然在該發文中寫道，期待「川普總統與習主席在北京的會談卓有成效」。

在五月中旬的中國北京「川習會」前夕，美國國會議員和產業團體提醒川普政府別開放中國投資美國汽車業，否則將掏空此一關鍵的美國本土產業，並可能構成國安風險。

十個美國鋼鐵業團體四月卅日致函貝森特、美國貿易代表（ＵＳＴＲ）葛里爾、美國國務卿魯比歐及美國商務部長盧特尼克，呼籲他們確保美國競爭力，勿將美國汽車市場拱手讓給中共。

美國國務卿魯比歐卅日與中國外交部長王毅通電，中國外交部指出，王毅強調美中領袖的重要性，指元首外交是中美關係的「定盤星」。他也說，台灣問題事關中國的核心利益。

對於美中外交部長通話，美國國務院尚未發出聲明，但有美國官員證實通話，該官員指出，這是川普訪問北京前的通話交流。