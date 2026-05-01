近6成烏克蘭人不信美再援助 學者憂衝擊和談支持度

俄烏戰事邁入第5年，烏克蘭最新民調顯示，民眾對歐美信任度持續下滑，近6成受訪者認為，一旦俄羅斯再次發動攻擊，美國不會提供援助。學者認為，這將對任何依賴美國安全保障的和談方案支持度受限。

基輔社會學國際研究所（Kyiv International Instituteof Sociology，KIIS）調查指出，在假設俄烏停火且歐美提供安全保障情境下，俄方再次攻擊烏國，57%受訪者認為美國不願出手協助，較今年1月的40%明顯上升；認為歐洲不會提供協助者為41%，亦高於1月的31%。

調查顯示，60%受訪者認為停戰最大障礙來自俄羅斯；另有14%指向美國、7%認為是烏克蘭，歐洲占5%、中國2%、其他因素2%，另有10%表示難以判斷。

俄烏和談因中東局勢影響暫時停滯。儘管俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近日提議於本月9日二戰「勝利日」期間停火，仍有43%受訪者認為戰事將延續至2027年之後，31%認為可在今年內結束，10%預估於2027年上半年落幕。

對於以烏軍全面撤出頓巴斯（Donbas）地區，包括目前仍由烏方控制區域，來換取歐美安全保障的方案，57%受訪者表示「完全不可接受」，較3月調查的62%略降；29%認為「雖困難但可接受」，7%認為「可輕易接受」，另有7%表示難以判斷。目前俄方已控制盧甘斯克（Luhansk）及頓內茨克（Donetsk）州大部分地區。

這次調查於4月20日至27日進行，以電話訪問1005名烏克蘭民眾，了解其對割讓頓巴斯及戰事前景的看法。

KIIS執行董事赫魯雪茨斯基（Anton Hrushetskyi）指出，烏克蘭民眾對歐美信任度下降值得關注。在此情況下，社會對任何依賴美國安全保障的和談方案支持度將受限。此外，美國在伊朗相關衝突中為俄羅斯帶來經濟利益，也削弱烏克蘭人對美國觀感。

他表示，建立一個繁榮且親歐的未來，是支撐烏克蘭社會的重要基礎，若對歐洲產生失望，恐衝擊民眾心理韌性，甚至助長反歐情緒。

另外，赫魯雪茨斯基指出，儘管多數民眾仍認為俄羅斯是停戰主要阻礙，但仍有約12%受訪者將責任歸於烏克蘭或歐洲，顯示國內仍存在一定程度的資訊風險。