紐時：美以伊戰爭 對歐產生外溢效應

紐約時報四月卅日報導，過去兩個月英國、荷蘭、比利時、法國與德國已發生逾十起攻擊，多數鎖定猶太社群。這些攻擊在網路上由名為「伊斯蘭右翼同伴運動」（ＨＡＹＩ）團體承認犯案，但尚無法確認該團體是否涉及所有案件。

在荷蘭海牙創立的智庫國際反恐中心（ＩＣＣＴ）專家仕圖尼說，從戰術、目標選擇、地理分布，以及發布犯案聲明的網路管道來看，「都強烈指向伊朗」。這顯示中東戰事正對歐洲產生未預期的外溢效應。

仕圖尼還說，犯嫌並非受過訓練的恐怖分子，或在某種意識形態上很堅定的間諜；他們是受僱於人、僅收取少量金錢作為報酬來遂行針對性暴力及恐嚇行為的普通當地人。

什圖尼指出，這些攻擊大多發生在夜間，鎖定猶太人或與以色列有關的目標，旨在使人們產生恐懼和心理壓力，但規模並不大；這是和伊朗有關的混合戰特徵，在諸多案例中，被控遂行這些攻擊的犯嫌是青少年或年輕的成人，他們很可能透過社媒Snapchat或ＴＧ等線上的「零工經濟」管道被招募。

根據紐時報導，混合戰包含祕密使用網路攻擊、搞破壞、暗殺和虛假資訊與情報活動等戰術，以在不引發對手做出大規模的軍事反應下，顛覆其國家穩定、減損其人民對國家機構及制度的信任和削弱對手。

包括四月廿九日在英國倫敦戈爾德斯格林區，有兩名猶太男子被刺傷，ＨＡＹＩ也自稱是其所為。

反恐官員表示，正調查ＨＡＹＩ是否與伊朗有所關連，以及是否上述鎖定猶太社群的犯行，就是伊朗或其他帶有惡意的行為者，發動的最新形式不對稱作戰。這些犯行均利用低成本且簡單的方法在歐洲各地猶太社群散播恐懼。