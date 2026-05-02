國安警報 反猶升溫 英恐攻威脅大增

英國最近反猶攻擊事件明顯升溫。在倫敦北部戈爾德斯格林區四月廿九日上午發生兩名猶太男子被刺傷後，英國政府四月卅日宣布，將全國的恐攻威脅等級，上調至第二高的「嚴重」，僅次於最高的「危急」，這代表接下來六個月內「極可能」再發生恐攻。

這也是英國自二○二一年利物浦醫院外爆炸案，以及保守黨籍國會議員顏敏時遇刺身亡案以來，全英的恐攻威脅等級再次升高。

上調的決定是根據英國軍情五處（ＭＩ５）轄下的聯合恐怖主義分析中心（ＪＴＡＣ）評估所做。自二月底美國和以色列聯手對伊朗開戰以來，英國境內接連出現反猶攻擊。英國警方反恐部門主管泰勒呼籲民眾保持警覺，但不必恐慌。

警方正持續偵訊涉案的英籍犯嫌蘇雷曼，朝涉嫌殺人未遂方向調查。四十五歲、生於非洲索馬利亞的蘇雷曼，一九九○年代童年時即合法移居英國。倫敦都會區警察局證實，他二○二○年被通報「反激進化計畫」，但當年就結案，他也有重度暴力及精神病史。分別為卅四歲及七十六歲的兩名受害者目前則傷勢穩定。

四月卅日倫敦史丹福山一間猶太教堂附近則發生火警，數十名猶太居民緊急撤離，警方正釐清起火原因。當晚數百人聚集首相府外抗議政府未能有效遏止社會中的反猶敵意。在一連串相關事件交織下，已使英國國安問題與社會裂痕進一步加劇。

英國首相施凱爾坦承政府應對仍有所不足。他四月卅日在唐寧街十號的首相府發表談話時，呼籲英國社會正視猶太社群承受的壓力與恐懼。他同日也召開內閣緊急應變會議，英國政府宣布，將強化對猶太社群的維安，包含加碼二五○○萬英鎊來加強社區巡邏警力。

施凱爾四月卅日前往戈爾德斯格林的案發現場時遭部分群眾喝倒采，甚至被控「傷害猶太人」，凸顯英國社會對政府作為的不滿與分裂。

英國政府反恐顧問霍爾主張，應暫時禁止國內舉行支持巴勒斯坦的集會遊行活動，理由是相關活動難以避免滋生反猶言論。霍爾還主張，「生命權高於示威權」，將公共安全置於言論自由與集會自由之上。此一主張也引發爭議，使是否限縮公民的示威權成為政策辯論焦點。

英國內政大臣馬穆德正待前檢察總長麥唐納的審查報告，以評估是否賦予警方更大權力來禁止集遊活動。英國內政部表示，唯有在確認相關限制措施具必要性且符合比例原則後，才考慮採取行動。這代表英國政府最快可能在幾周內決定是否限制相關活動。