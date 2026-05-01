高市早苗啟程出訪 將在越南闡述進化版「自由開放印太」

日本首相高市早苗今天啟程訪越南和澳洲。她此行將提出從強化能源與關鍵礦產供應鏈、共享規則、在安全保障領域開展合作3大面向，推動外交方針「自由開放的印度太平洋」進化。

共同社報導，自從2016年時任首相安倍晉三提出作為日本外交支柱的「自由開放的印度太平洋」，至今已經過去10年。相關人士今天透露高市擬在越南發表的演講稿草稿，她將指出各國所處環境發生巨大變化，為因應地緣競爭加劇、技術革新與國際秩序變化，各國必須在經濟、社會和安保方面提升自主性與韌性。

作為強化供應鏈的具體例子，高市將提及日本因中東局勢惡化而召開緊急線上會議，以支持亞洲各國確保原油供應。作為向各國提供金融支援和日圓貸款的首個項目，日本擬表明正考慮為越南國內煉油廠的原油採購提供支援。

在共享規則方面，考慮到中國的行動，高市將提及針對扭曲市場的慣例和經濟脅迫採取因應措施。在安保方面，她將指出海洋安保十分重要，並表明通過政府開發援助擴大對機場、港口等基礎建設及強化海上保安能力等的支援。

「讀賣新聞」報導，高市預計明天在河內一所大學發表外交政策演說，闡述推動「自由開放的印太」倡議3大重點合作措施。

高市將提出為自由開放的印太倡議建設「數位走廊」計畫，包括藉由支持海底電纜網路的改善和建設，以因應經濟安全重要性與日俱增。

根據演說草稿，高市將強調，儘管全球局勢已然發生重大變化，但是安倍晉三於10年前提出的這項倡議仍然紮實可靠。對於建立以自由、開放及法治為基礎的國際秩序，她將表達「比以往更加積極參與」的決心。

高市也將把中東緊張定位為「考驗日本落實這項倡議決心的事件」。作為具體對策，高市預計將呼籲在總額約100億美元的金融支援架構之下，強化能源領域合作，以維持諸如醫療用品等重要物資生產國的供應體系。她還將談到藉由日本技術優勢，協助海底電纜網路及衛星通訊等通訊基礎建設的開發。

針對中國運用稀土等資源對他國施加經濟壓力，高市將強調不該僅以價格作為唯一依據，更應「確保公平競爭條件」的重要性，避免在關鍵原材料供應上過度依賴特定國家。

在安全領域方面，高市將宣布擴大「政府安全保障能力強化支援」（Official Security Assistance）計畫的規模及受援國範圍。她也將宣布運用政府開發援助協助建設港口、機場等基礎設施，以及加強海上保安能力支援。

高市結束越南行程後將前往澳洲訪問。