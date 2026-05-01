日本陸上總隊演習首聚焦鄰近台灣島嶼 將與美陸戰隊聯訓

日本陸上自衛隊陸上總隊將首次以鄰近台灣的日本西南離島為重心進行訓練，並與美國陸戰隊舉行指揮與管制演習。

美國軍方媒體「星條報」（Stars and Stripes）報導，根據日本防衛省上月24日發布的新聞稿，陸上自衛隊陸上總隊將自本月17日至22日在南西諸島進行部隊部署及物資運輸訓練。

南西諸島又稱琉球群島，包含沖繩，範圍自九州延伸至台灣；本次演習主要在石垣島、與那國島和宮古島舉行。

日本陸上幕僚監部（相當於他國陸軍司令部）發言人日前表示，來自日本各地部隊約300名自衛隊隊員將參與訓練，本次演習旨在透過演練機動部署與物資運輸，提升該區域的嚇阻及應變能力，並是首次以南西諸島為重點的訓練。

根據新聞稿，訓練內容包括本月17日至20日在宮古島市進行指揮所演習，駐紮沖繩的美軍第12陸戰隊濱海團（12th Marine Littoral Regiment）20名隊員也會參與。

陸上幕僚監部發言人提到，這將是美日兩國首次在宮古島設立協調中心。宮古島位於台灣以東約354公里處，以及沖繩西南方約290公里處。

美軍第三陸戰師（Third Marine Division）發言人恩格克米爾（Kazuma Engelkemier）透過電郵表示，第12陸戰隊濱海團將動用「必要的通訊以及指揮與管制設備，建立並運作雙邊通訊中心」。

他寫道：「指揮所演習極為重要，有助強化第12陸戰隊濱海團與陸上自衛隊的作業互通能力（interoperability），提升彼此理解，並增進聯合夥伴關係的整體效能。」

日方新聞稿談到，演習期間，日本將在台灣以東約241公里的石垣島部署一座88式陸基反艦飛彈發射裝置；在台灣以東約113公里的與那國島部署兩架掃描鷹二代無人機（ScanEagle II）。美軍不會登上這兩座島嶼。

此外，陸上幕僚監部發言人補充道，演習期間將不會運輸彈藥。