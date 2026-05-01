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川普本月訪中 消息人士曝日本提議安排順道訪日
日本時報和時事通信社報導，日本及美國政府消息人士4月30日表示，美國總統川普本月14、15日將訪問中國大陸，與國家主席習近平會談，日本提議安排川普順道訪日。
日本時報指出，在日本所提議的川普訪日期間，預計川普會和日本首相高市早苗會談，討論日中關係和台灣議題。如果川普真的訪日，那這將是高市3月訪美以來，兩人首次面對面會面。
然而，由於中東地區局勢動盪，川普行程安排不定，美國政府尚未針對就川普是否順道訪日通知日本。一名日本政府消息人士說：「任何決策都可能是在最後一刻做出來的。」
如果川普沒有順道訪日，日本政府計畫安排川普和高市通話。
日本時報指出，美國財政部長貝森特也會陪同川普訪問中國大陸，但他表示有意在這之前先訪問日本。
川普在3月的美日峰會表示，說日中之間有些緊張局勢，他計畫在訪中時向習近平稱讚日本。
日本時報報導，日方對於美中關係可能變得和緩抱持謹慎態度，擔心這會導致懸而未決的議題被擱置，如中國大陸對其鄰國和台灣進行經濟和軍事施壓。川普曾形容美中關係是G2，也就是兩國共同領導全球事務。
也有人憂心美國可能無視日本，與中國大陸達成貿易協定。據報導，川普面臨支持率日益下滑，急於在11月期中選舉前取得政績。
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