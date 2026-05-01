菲律賓剿共致2名美籍人員死亡 美大使館發安全警示

2名菲裔美國籍人員日前在菲律賓軍方清剿可疑共產黨叛亂分子的戰鬥中喪生，美國駐菲律賓大使館今天發布安全警示，提醒公民避免前往高風險地區，勿與武裝、恐怖組織往來。

美國大使館在官網指出，菲律賓軍方於4月19日在西內格羅省（Negros Occidental）與共產黨游擊隊「新人民軍」（NPA）發生武裝衝突，造成包括2名美國公民在內的人員死亡。

安全警示把雷伊泰（Leyte）、明多羅（Mindoro）、內格羅（Negros）、薩馬（Samar）等島的山區及郊區，列為「高度關切區域」（Areas ofHeightened Concern），敦促美國公民「遵守當地法律，避免涉入高風險情境」。

美國大使館指出，恐怖組織常會招募外國人參與武裝活動或提供資金支持，「新人民軍」已被美國與菲律賓政府列為恐怖組織，與其往來者可能面臨「被逮捕、受傷或死亡」等重大風險。

菲律賓軍方稍早證實，第79步兵營士兵於4月19日在西內格羅省郊區與疑似新人民軍成員發生長達1天的交火，擊斃19名武裝分子，包括2名菲裔美國籍人，並繳獲24件槍械。據信這2名美籍人員是新人民軍分子或支持者。

軍方強調，此次清剿行動遵循既定交戰規則，並顧及平民安全。

菲律賓政府近年持續推動清剿與招安並行策略，「新人民軍」武裝力量估計已由1980年代的約2萬5000人高峰，降至目前不到800人。不過，在軍警控制力相對較弱的山區與偏遠地帶，仍不時發生零星交火事件。