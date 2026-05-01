小馬可仕會見岸田文雄 深化能源合作因應中東局勢

菲律賓總統小馬可仕昨天會見日本前首相岸田文雄，在中東局勢緊張影響全球能源供應之際，雙方深化能源安全合作，並加速從化石燃料轉向更潔淨、具韌性的能源系統。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨晚在臉書發文寫道，菲日正攜手確保燃料供應穩定，引入電力計畫投資，並為菲律賓人創造就業機會。

他補充，「我與日本首相高市早苗的特使岸田文雄會面，推動兩國在『亞洲．淨零排放共同體』（AZEC）倡議上的合作。」

岸田文雄現為日本自民黨議員聯盟最高顧問，於4月30日至5月2日訪問菲律賓，出席一系列高層會議，推動AZEC倡議並加強菲日雙邊關係。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）表示，小馬可仕昨天會見岸田文雄時強調，在當前中東局勢對全球能源系統造成重大衝擊的情況下，AZEC倡議更顯迫切。

小馬可仕指出，全球能源供應干擾顯示，菲律賓必須加速轉向更潔淨且具韌性能源系統，「我們希望能持續合作，讓兩國逐步擺脫對化石燃料的依賴，並吸收更多再生能源技術」。

另一方面，岸田文雄則重申，日本將推動他於2022年提出的AZEC倡議，以促進區域減碳及能源合作。

岸田文雄感謝小馬可仕參加4月15日舉行的AZEC線上峰會，並強調加強菲日經濟與能源韌性的重要性。

會面中，岸田文雄向小馬可仕轉交了由高市早苗寫的親筆信，轉達與菲律賓加強合作的意願，特別是在菲律賓將於11月主辦第4屆AZEC領袖會議。

岸田文雄此次訪問正值日本剛宣布一項100億美元能源合作框架，透過支持燃料採購、強化供應鏈及擴大區域能源安全合作等，協助亞洲國家應對能源供應干擾。