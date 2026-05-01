翁山蘇姬刑期再減轉居家監禁 法律團隊擬5/3會面

緬甸前文人政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）法律團隊代表今天表示，獲軍方支持的政府改讓翁山蘇姬在首都奈比多居家監禁後，法律團隊計劃本週末與她會面。

路透社報導，緬甸軍方2021年2月政變推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬的文人政府後，翁山蘇姬便遭羈押至今。這場政變引發致命內戰，戰火席捲這個貧困的東南亞國家多數地區，翁山蘇姬也一直下落不明。

她的法律團隊成員告訴路透社：「翁山蘇姬女士目前仍在奈比多（Naypyidaw）。」同時證實她昨晚已轉為居家監禁。

官方媒體昨天報導她將轉為居家監禁，但沒有說明地點。官媒也刊登一張她的照片，可見她與兩名身著制服的人員坐在木椅上，這是外界多年來首度見到她的影像。

翁山蘇姬的法律團隊計劃在3日與她會面討論現況，同時為這位80歲的前領袖送一些物資。

法律團隊代表說：「情況已改變。我認為這將不再只是一般探監，而是一場法律團隊親赴會談的會議。」

翁山蘇姬在軍方政變後歷經漫長秘密審判，被控貪汙、煽動選舉舞弊及違反國家機密法等多項罪名，遭判處33年徒刑。她的盟友始終主張這些指控出於政治動機，目的是將她排除於政壇之外。

她的刑期先被減到27年，然後在4月17日緬甸新年特赦時再縮減1/6，當天她的盟友、前總統溫敏（WinMyint）獲釋。據報她昨天再獲減刑1/6，之後傳出她轉為居家監禁。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，緬甸有關當局決定改為居家監禁是朝「可信政治進程」邁出「具有意義的一步」。

杜雅里克同時重申，聯合國要求緬甸「迅速釋放」所有政治犯。