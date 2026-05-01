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英王訪美尾聲 川普讚查理三世是「最偉大的國王」

世界日報／ 綜合30日電
英王查理三世（左二）、王后卡蜜拉（左一）、總統川普（右二）和第一夫人梅蘭妮亞（右一）30日在白宮舉行的告別儀式上合影，這是國王和王后對美國事訪問的最後一天。（路透）
英王查理三世（左二）、王后卡蜜拉（左一）、總統川普（右二）和第一夫人梅蘭妮亞（右一）30日在白宮舉行的告別儀式上合影，這是國王和王后對美國事訪問的最後一天。（路透）

美國總統川普（Donald Trump）4月30日在白宮歡送儀式上讚揚英王查理三世（King Charles Ⅲ）是「最偉大的國王」，並稱美國需要更多像英國君主這樣的人。

中央社引述法新社報導，這場正式的道別儀式為查理三世與王后卡蜜拉（Queen Camilla）為期四天的外交行程畫下句點，兩人此行旨在緩和大西洋兩岸因伊朗戰爭而緊張的關係。

在查理三世與卡蜜拉為了這場簡短儀式抵達白宮南門廊時，川普告訴記者：「他是一位偉大的國王—在我看來，是最偉大的國王。」

數分鐘後，隨著英王與王后在一陣握手寒暄後乘車離去，川普又補充道：「偉大的人。我們的國家需要更多像這樣的人。」

查理三世（左一）與卡蜜拉（中）30日前往華府近郊的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）向美國陣亡將士致意。（歐新社）
查理三世（左一）與卡蜜拉（中）30日前往華府近郊的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）向美國陣亡將士致意。（歐新社）

查理三世與卡蜜拉之後的行程包括前往華府近郊的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）向美國陣亡將士致意，以及在國家公園會晤美國原住民。

接下來他們將啟程前往大西洋上的英國海外領地百慕達（Bermuda）。

英王此次訪美前，川普曾嚴詞批評英國首相施凱爾（Keir Starmer），因為他反對美國和以色列對伊朗發動的戰爭。

查理三世此行名義上是為了在美國建國250周年之際強調英美聯盟，但最終重點擺在挽救兩國之間所謂的「特殊關係」。

此外，查理三世與卡蜜拉29日訪問紐約，參觀九一一恐攻事件紀念遺址，英王強調與美國人民「始終連結一心」；印度裔的紐約市長曼達尼則說，盼英王能歸還印度鑽石「光之山」（Koh-i-Noor）。

4月29日在紐約，查理在世貿中心雙子星大樓遺址獻上鮮花，悼念2001年9月11日遭受恐怖攻擊的罹難者。他在卡片上寫著：「美國人民面對失去親人深沉哀傷時，我們始終與他們連結一心。」

民眾也看到查理三世與紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）談笑風生。

這顆爭議性鑽石原產於印度安德拉邦（Andhra Pradesh），據傳早在13世紀就被開採，之後在多個統治者手中輾轉流傳。1849年，英國東印度公司在併吞錫克帝國後獲得這顆鑽石，於1850年獻給維多利亞女王，後來鑽石鑲在英王喬治六世妻子伊麗莎白王后的后冠上。

印度過去曾多次要求英國，歸還這顆重達105克拉的鑽石。

查理三世29日在九一一紀念儀式上與曼達尼對話，至於交談內容為何，白金漢宮（Buckingham Palace）拒絕發表評論。而曼達尼是否當面提出歸還鑽石要求，曼達尼的辦公室並未回覆置評要求。

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