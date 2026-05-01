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日相通話伊朗總統促荷莫茲通航 確保所有日船安全離開

世界日報／ 綜合30日電
日相高市早苗表示，日本政府將持續積極展開一切外交努力與協調，力求讓所有船舶盡早通過荷莫茲海峽；圖為高市早苗4月29日在東京發表五一勞動節演說。(歐新社)
日相高市早苗表示，日本政府將持續積極展開一切外交努力與協調，力求讓所有船舶盡早通過荷莫茲海峽；圖為高市早苗4月29日在東京發表五一勞動節演說。(歐新社)

日本首相高市早苗4月30日與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）舉行電話會談。對於由出光興產子公司負責運航管理的大型原油油輪「IDEMITSU MARU」（出光丸）通過荷莫茲海峽一事，她予以肯定稱「從保護日本公民的角度也將其視為積極動向」。高市還再次要求，確保包括日本相關船舶在內的所有船舶能夠自由且安全航行。她在會談後向媒體透露了上述消息。

共同社報導，高市表示，強烈期待旨在結束美伊之間戰鬥的談判儘早重啟並最終達成協議。兩人一致同意繼續保持密切溝通。

高市還表示，波斯灣內有不少日本相關船舶滯留，「政府將積極持續開展一切外交努力和協調工作，力爭讓所有船舶儘早通過海峽」。

中央社引述路透報導，高市早苗指出，她在確保一艘與日本相關船舶順利通過荷莫茲海峽過程中，她本人曾直接向裴澤斯基安提出訴求，並與外務大臣茂木敏充及日本駐伊朗使館一起推動多項外交行動。

伊朗國營英語媒體「新聞電視台」（Press TV）近日報導，一艘日本相關超大型油輪（VLCC）「出光丸」獲得德黑蘭相關部門許可後，通過荷莫茲海峽。船舶追蹤網站MarineTraffic的資料顯示，該油輪目的地為日本名古屋。

高市早苗29日在社群平台X上發文證實，已確認一艘日本相關船舶通過荷莫茲海峽，該船已離開波斯灣並正航向日本，船上有三位日籍船員。

此外，據新華社報導，聯合國秘書長古特雷斯4月30日警告，荷莫茲海峽通航持續受阻將導致嚴重後果。

他說，多個機構預測顯示，即使荷莫茲海峽通航所受限制現在就解除，供應鏈仍需要數月才能恢復。如果荷莫茲海峽受阻情況持續至年中，全球經濟增長率將降至2.5%，通脹率將升至5.4%，貧困人口將新增3200萬，面臨極度飢餓的人口將新增4500萬。最壞情況下，如果海峽嚴重受阻持續至年底，全球經濟增長將進一步降至2%，通脹率將超6%。

延伸閱讀

高市早苗與伊朗總統通話 要求船隻通行荷莫茲海峽安全

日本首艘油輪免付費穿越荷莫茲海峽 南韓積極探詢管道

聯合國秘書長：荷莫茲海峽持續受阻 將導致嚴重後果

荷莫茲海峽航運量稀少 伊朗油輪遭美國封鎖而折返

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