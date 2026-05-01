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俄侵擾北大西洋有增無減 英國組10國北方海軍對抗

世界日報／ 綜合30日電
英國第一海軍大臣詹金斯上將（台上講者）29日在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）演說時提到，英國將主導建構由多國組成的「北方海軍」，以應對北大西洋持續升高的威脅。（中央社）
英國第一海軍大臣詹金斯上將（台上講者）29日在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）演說時提到，英國將主導建構由多國組成的「北方海軍」，以應對北大西洋持續升高的威脅。（中央社）

俄羅斯持續侵擾北大西洋水域、威脅有增無減，在英國主導下，北歐、波羅的海國家、荷蘭等國將聯合組建「北方海軍」（Northern Navies），並在作戰想定和演訓高度結合無人和自主系統，加拿大也可望加入。

中央社報導，英國第一海軍大臣（First Sea Lord，英國海軍最高階軍職領導人）詹金斯上將（Gwyn Jenkins）表示，這相當於建立一個「盟軍艦隊大家庭」，是「數十年來僅見」。

他透露，上周已邀集相關國家的海軍最高階軍職領導人開會研商，各方已簽署意向聲明書，將進一步確認規畫和執行細節，目標是在今年底前簽訂正式的多邊宣言。

詹金斯強調，「大家都知道，我們沒有時間可以浪費」。「北方海軍」未來擬導入英國的作戰準則、標準規範和訓練系統，司令部也將設在英國。

詹金斯提出的「北方海軍」構想是以既有的遠征軍聯合部隊（JEF）為基礎。JEF於2014年成立，同樣由英國主導，成員總計10國，包含挪威、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞、立陶宛等北歐和波羅的海國家，以及荷蘭。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，原本即為JEF成員的芬蘭和瑞典自2023年起陸續加入北大西洋公約組織（NATO），JEF成員國因此全面與北約系統重疊。

詹金斯表示，「北方海軍」將一同操練、演訓、備戰。多國海軍力量將高度整合為單一體系，操作共同的系統和載台，共用數位網絡、後勤維補運輸系統和軍事儲備，裝備、人員、彈藥、零組件皆可在成員國之間相互替換和混合使用，達成高度「可互換性」（interchangeability），並在海、空和兩棲作戰領域全面確立「1+1大於2」的即戰和實戰能力。

英國與挪威去年12月簽署協議，挪威向英國採購數艘26型（Type 26）反潛巡防艦，雙方將共組艦隊，共享先進科技、設備和維修養護設施，人員將共同訓練。除了挪威，加拿大也向英國採購26型反潛巡防艦。

詹金斯對其他「北方海軍」國家跟進採用英系軍艦表示期待。加拿大已對加入JEF表示興趣。這意味「北方海軍」倡議未來版圖可望擴及北大西洋另一端。

值得一提的是，「北方海軍」的戰力建構核心將是詹金斯去年上任以來致力推動的「混合海軍」（Hybrid Navy）概念。

「混合海軍」指的是在海（包含水上和水下）、空和兩棲作戰領域，整合無人、自主和有人直接操作的系統，同時善用傳統和先進武器與載台，從備戰到實戰各階段均講求快速部署和落實，以及容易隨需求演變而擴增或升級的解決方案。

詹金斯強調，他的用意絕非全面取代既有系統和能力，而是透過「混合」概念，提升英國海軍的戰力規模、存活率和殺傷力，且進步速率需著眼快速演變的安全威脅樣態。

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