兩大叛軍勢力聯手 西非馬利軍政府局勢險峻

由蓋達組織主導的聖戰團體正進逼西非國家馬利的首都，擊斃國防部長並逐退俄羅斯傭兵後奪取俄製裝備。軍政府控制的馬利目前局勢嚴峻，也衝擊俄羅斯在非洲與中東整體戰略。

● 兩大叛軍南北夾擊

馬利全國各地4月25日遭受聖戰團體「伊斯蘭和穆斯林支持組織」（JNIM）與馬國北部阿扎瓦德解放陣線（FLA）的圖阿雷格（Tuareg）分離主義叛軍協同攻擊。隸屬蓋達組織（Al-Qaeda）的JNIM在馬利長年與軍政府作戰。

據報首都巴馬科（Bamako）、首都近郊的馬利軍方指揮中樞要地卡蒂（Kati）及北部多個大城都遭攻擊；馬利國防部長卡馬拉（Sadio Camara）4月26日傷重不治。

路透社指出，這次在首都巴馬科周邊及馬利多個城鎮發動的攻勢，規模與範圍展現出叛軍空前的協同能力，成功整合不同目標的武裝團體共同打擊軍政府核心。雖然馬利軍政府表示局勢仍在控制之中，但領導人戈伊塔（Assimi Goita）自4月25日開戰以來就未公開露面或發表聲明。

一名資深外交官透露，伊斯蘭和穆斯林支持組織以汽車炸彈炸毀國防部長住所並讓對方傷重而亡，連同戈伊塔神隱，軍政府有權力真空及全國性崩潰的風險。

圖阿雷格分離主義叛軍與蓋達相關的伊斯蘭武裝團體2012年曾席捲馬利，但在法國軍事介入後被趕回沙漠。後來伊斯蘭武裝重新集結，在馬利、布吉納法索與尼日3國游擊襲擾。3國後來都發生軍方奪權並趕走西方勢力，轉向俄國尋求奧援。

2012年圖阿雷格叛軍與蓋達伊斯蘭武裝團體雙方曾合作，後來反目，如今兩大勢力公開結盟。專家表示儘管雙方政治目標不一致，但戰術層面已完全合作，北部攻擊由圖阿雷格叛軍主導，中部與南部則由伊斯蘭武裝負責。

● 馬利風雨飄搖 非洲中北部恐連鎖不穩

華爾街日報指出，馬利這次動盪是十多年來所遭受最猛烈攻擊，圖阿雷格叛軍在北部城鎮擊退俄國傭兵並奪取俄羅斯裝備。在馬利南部的首都巴馬科，聖戰武裝分子圍困城市、攻擊機場並擊殺國防部長。專家表示，軍政府現名義上控制首都，但恐已無法實際控制全國大部分地區。

若聖戰分子推翻軍政府建一哈里發國（caliphate），馬利恐成首個由蓋達組織信徒所統治國家。蓋達組織曾炸毀美國駐肯亞、坦尚尼亞使館、策動911恐攻讓美國捲入長達20年的阿富汗戰爭，組織壯大的資金來自販毒、綁架勒贖。

俄國非洲軍團4月27日宣布自馬利北部戰略城市奇達撤離，隨後叛軍奪取俄羅斯裝甲車與攻擊直升機。

英國「金融時報」指出，馬利十餘年來安全危機不斷。軍方於2021年奪權後便與昔日殖民母國法國關係惡化，旋即轉向俄羅斯尋求政、軍支持。法國曾於2013年介入打擊圖阿雷格與蓋達相關武裝勢力，但於2022年撤軍。

阿扎瓦德解放陣線的圖阿雷格叛軍標榜自身為世俗組織，目標是在馬利北部獨立建國，過去也曾一度與法軍合作打擊聖戰分子；而伊斯蘭和穆斯林支持組織則推動蓋達式聖戰議程，他們如今似受敘利亞局勢啟發，也想透過在控制區另建司法、稅收與警務系統，淡化「恐怖組織」標籤。

分析人士指出，過去曾相互衝突的伊斯蘭和穆斯林支持組織與阿扎瓦德解放陣線如今攜手，是當前局勢發展的一大關鍵。阿扎瓦德解放陣線聲稱，他們已控制北部戰略城市奇達（Kidal）。

目前不清楚這些團體能合作多久，也不確定將如何治理控制區域。但隨布吉納法索與尼日也面臨受蓋達組織和伊斯蘭國（IS）感召的叛亂，沙赫爾地區（Sahel region,橫貫非洲中北部的狹長帶）國家恐陷動盪。

● 俄國非洲、中東布局再受考驗

路透社指出，馬利軍政府本與俄羅斯傭兵「瓦格納集團」（Wagner Group）簽約，但俄國在瓦格納集團領袖普里格津（Yevgeny Prigozhin）2023年政變未遂並墜機身亡後整編瓦格納，2025年6月後馬利相關行動轉由俄羅斯國防部新編傭兵「非洲軍團」（AfricaCorps）接手。

德國智庫康拉德阿德諾爾基金會（Konrad AdenauerFoundation）駐巴馬科的分析師萊辛（Ulf Laessing）表示，武裝分子似乎就是衝弄垮軍政府而來，或至少逼迫對方談判。

分析人士表示，穩定當地局勢將是對非洲軍團與俄羅斯作為安全夥伴信譽的一大考驗。近幾個月來，俄國非洲軍團在前線的存在感下降，並試圖將重心轉向訓練馬利軍隊與保護關鍵基礎設施。

萊辛表示近期已有大量俄製武器運抵馬利，「俄國會竭盡全力扭轉局勢，這對他們的聲譽是一大考驗。他們在敘利亞阿塞德政權垮台時沒出手，現在必須護住馬利軍政府。」

馬利於2022年引進俄國勢力，借助俄國傭兵迅速壓制叛亂。這項合作是俄羅斯進軍非洲與中東戰略一環，透過提供安全換取礦產資源，並與西方競逐全球影響力。

但俄國這項戰略正受衝擊，除馬利局勢外，敘利亞阿塞德政府2024年倒台已然讓俄國在區域影響力重挫，美國近期還推動利比亞各派系統一，俄國勢力可能被擠出。