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不只懲罰德國 川普：也考慮從義大利、西班牙撤軍

世界日報／ 華盛頓報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

繼表態可能評估從德國撤軍，川普總統30日表示，他也有可能考慮從義大利和西班牙撤軍，「我為什麼不這麼做？」

美伊爆發衝突之後，川普針對北約在軍事行動期間沒有伸出援手，多次表達不滿，稱北約選擇缺席是犯下大錯；川普還語帶威脅地說，美國每年花費數千億美元來保護北約，但基於他們的行為，川普認為美國現在不必這麼做了。

路透日前還報導指出，有美國官員透露說，美國正考慮懲罰北約成員國，一封美國國防部的內部郵件列出相關方案，其中包括暫停西班牙的北約成員國資格，以及考慮重新評估支持英國對福克蘭群島(Falkland Islands)主權。

德國總理梅爾茨近日公開批評美國，稱川普政府一直缺乏明確的策略來結束美伊衝突，川普除了在社群網路「真實社群」(Truth Social)上反批德國國家表現糟糕，也表示，美國正在評估縮減德國駐軍的可能性，預計在短時間內做出決定。

川普30日被問及是否也考慮從義大利和西班牙撤軍，川普說，他很有可能這麼做，稱「我為什麼不這麼做？」(why shouldn't I?)；川普說，義大利沒有給美國任何幫助，而西班牙則表現糟糕。

德國媒體4月30日報導，德國外長瓦德福(Johann Wadephul)表示，針對川普對駐德美軍的威脅，德方「已對此做好準備」。德國新聞社30日報導稱，正在摩洛哥出訪的瓦德福表示，德美雙方在北約機構內就進行了密切討論，正等待美方作出決定，該決定「必須按照盟瓦國和夥伴間應有的方式，與我們及其他各方進行商討」。

瓦德福表示，川普的恐嚇並未對美國在德的大型駐軍基地構成威脅，拉姆施泰因空軍基地等對美國和德國都具有不可替代的作用。

路透報導說，美軍擁有逾6萬8000名現役軍事人員駐守在位於歐洲的軍事基地，根據2025年統計，6萬8000名軍事人員有超過一半、約3萬6400人駐守在德國。

德國總理梅爾茲日前批評川普總統對伊朗戰爭沒有長期戰略，遭川普警告將減少在德國駐軍，甚至也自西班牙及義大利撤軍。（路透）
德國總理梅爾茲日前批評川普總統對伊朗戰爭沒有長期戰略，遭川普警告將減少在德國駐軍，甚至也自西班牙及義大利撤軍。（路透）

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